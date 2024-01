Isaac Lee, el bogotano que manda en la empresa más importante de K-pop, la que maneja a BTS

Muchos reconocen el nombre de la banda de K-pop BTS, la cual tiene 7 integrantes, esta ha sido considerada una de las agrupaciones surcoreanas más influyentes en el mercado internacional de la música. Detrás del grupo se encuentra la empresa Big Hit Music, una pequeña parte de la gran compañía principal Hybe Corporation, misma que desde hace algunos meses anunció su llegada a Latinoamérica en cabeza de un colombiano.

En noviembre del año pasado a través de un comunicado Hybe informó la creación de una unidad de negocio con sede en México para expandir la presencia de sus artistas en el mercado latinoamericano. Además, se afirmó que buscaría crear un sistema de capacitación y desarrollo para producir nuevos talentos locales, así como reclutar productores, representantes, y compositores.

Para conformar la unidad en Latinoamérica, Hybe ha comprado parte de la Exile Music, filial de la empresa Exile Content, la cual fue fundada por el periodista y productor colombiano Isaac Lee. Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados.

Lee será presidente de Hybe Latinoamérica y mantendrá a su vez su cargo de consejero delegado de Exile Content, que seguirá siendo una división de la estadounidense Candle Media.

De acuerdo con el medio especializado Forbes con la designación de Lee, la agencia fundada por Bang Si-hyuk pretende forjar "una sólida asociación con Exile Content con el objetivo de crear contenido optimizado para el mercado latino" y afirma que a largo plazo busca "injertar la probada metodología del K-pop en el género latino".

