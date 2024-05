¡La desobediencia mata!

Por: Germán Peña Córdoba |

abril 30, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

LA DESOBEDIENCIA ES TAN ANTIGUA Y PRIMITIVA que los primeros desobedientes fueron expulsados del paraíso. Mi papá tenía razón cuando decía : "mijo no se meta por ese callejón tan oscuro y solitario, mire que lo atracan". Preciso: ¡me atracaron! Con frecuencia no escuchábamos. El reconocimiento viene con los años; es una constante que aparece súbitamente con la adultez, cuando el tiempo ha pasado se van decantando las razones, que antes eran difusas hoy las vemos con claridad meridiana y, exultantes decimos: ¡mi papá tenia razón!.

Ayer desobedecíamos, hoy acatamos con humildad. La deliciosa desobediencia es connatural a la inmadurez que desafía constantemente la experiencia y la sensatez. La inexperiencia es sumamente atrevida y osada: no respeta a nadie, lleva la contraria y, sin pedir permiso desafía al dueño de la sabiduría.

..Publicidad..

"En mi tiempo", la educación estaba hecha para obedecer. El profesor dictaba clase (dictar viene de dictadura) y el alumno atendía. El maestro se asociaba con el padre de familia para corregir al muchacho díscolo y desobediente. Era la dupla profesor- padre de familia, que hacían obedecer sin chistar; esto, indudablemente produjo buenos resultados.

...Publicidad...

Así las cosas, se desobedece sin dimensionar las consecuencias que la intrepidez y la osadía traen consigo y que conduce al error. ¡El garrafal error! Es el fracaso producto de la desobediencia reiterada lo que madura a las personas. El reto es inherente a la juventud, es por eso que mucha gente no llega a viejo y mueren en el intento. Se vive largamente porque se obedece. Si no obedeces y no escuchas mueres sin remedio. La juventud es la antítesis de la obsecuencia. La juventud es iconoclasta, es rebeldía, la juventud es irreverencia, desobediencia y revolución. ¡Vive intensamente y muere joven! Andrés Caicedo murió joven, Bob Marley tambien.

....Publicidad....

El negacionismo es una de la practicas mas comunes de la desobediencia, no obedecer las señales que se presentan y, mirar con desdén el cambio climático, mirar con indiferencia la devastación de la selva Amazónica, es desafiar con necedades la furia de la naturaleza, es desatar el Hibris.

De manera desacertada el Libertador Simón Bolívar dijo: "si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca". En este caso fue soberbio el Libertador ¿Como evitar un terremoto, un Tsunami o un Huracán y tener al mismo tiempo, la capacidad de disuadir a la naturaleza? ¡Ahí si vi mal al Libertador!

Pero, extrapolemos el tema a la realidad Colombiana.

En determinado momento hay que subvertir el orden y desobedecer. Y, existen situaciones que obligan hacerlo. El ministro defensa del gobierno Uribe, Camilo Ospina, emitió en su momento, una directiva que potenció los mal llamados "Falsos Positivos". Dentro de la doctrina militar se contempla "la obediencia debida"; que consiste en la obsecuencia que deben guardar los militares frente a las ordenes de sus superiores jerárquicos. ¡Lo anterior, originó los 6.402 asesinatos de jóvenes! En este caso había que prontamente desobedecer.

Muchos congresistas inexpertos, su ignorancia oceánica y su desconocimiento los hace desobedientes y altaneros. Igualmente tenemos un electorado desobediente q no elige con responsabilidad gente reposada, vivida, inteligente, sensata, equilibrada y sobria. Estos congresistas juegan a llamar la atención, mal interpretando su rol de legislador , hacerse notar y a aprovechar su cuarto de hora es la prioridad. Para nada les interesa las necesidades de la gente, solo les interesa titulares de prensa, no estudian y finalmente en su voto, son direccionados por sus financiadores. En síntesis, son desobedientes con el desobediente electorado, que erróneamente los eligió.

Desobediente es el paciente necio con el medico que le formula, desobediente el conductor que no atiende las reglas de tránsito, la moto que zigzagea en las calles y atropella a los ancianos, la ambulancia que pone a sonar la estridente sirena, sin paciente grave a bordo, desobediente es el que dice que maneja mejor borracho, el alumno que no atiende al profesor por estar pendiente del celular, el profesor que no observa al alumno, desobediente es el presidente, el gobernador, el alcalde, que no escucha la voz de su pueblo.

¡La desobediencia mata!

ADENDA 1: Algo de credibilidad recupera el Congreso, al aprobar la reforma pensional. Un Congreso anti reformista su papel seria intrascendente.

ADENDA 2. EL Primero de mayo marcharemos, por la dignidad del trabajador Colombiano.