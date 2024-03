Tres familias llevan 40 años haciendo millones con la venta de carros usados en Bogotá

.Publicidad.

En Colombia el mercado de autos es bastante movido. Un gran número de marcas han aterrizado en el país y varias de ellas son comercializadas por diferentes casas. Algunas de ellas tienen gran tradición y por varios años han tenido el control de este mercado por medio de sus concesionarios. Eso sí, hay 3 familias que se dan la pelea no solo por dominar la venta de los vehículos nuevos; también han empezado a luchar por conquistar el mercado de carros usados. Estamos hablando de CasaToro, Los Coches y Jorge Cortés. La historia de estas empresas se remonta años atrás.

Así fue arrancó CasaToro, la empresa de vehículos de los Vegalara

Esta empresa tiene un largo recorrido en el mundo motor, sus inicios se remontan a 1934. Con una inversión de 40 mil pesos colombianos, CasaToro arrancó la importación de vehículos de la marca Ford. La empresa naciente contó con un gran apoyo por parte de Ford Motor Company, quien buscó por medio de El Tiempo, promover la venta de sus camiones. En aquel año, la actual empresa de los Vegalara también decidió incursionar en el mundo de los carros usados. En el 34 lograron vender 204 vehículos de la marca Ford, mientras que en el 35 superaron esta cifra llegando a las 314 unidades comercializadas.

Uno de los concesionarios y puntos de venta de CasaToro Usados.

En 1954, CasaToro inauguró su popular concesionario ubicado en Puente Aranda, que a día de hoy sigue siendo muy influyente. Tan solo 30 años después, la empresa asume el reto de comercializar los vehículos de la marca Renault. Aunque iniciaron en Bogotá, se llegan a expandir a ciudades como Ibagué y Villavicencio. Para los años 2000, la marca ya había puesto en las calles de Colombia carros de marcas como Mazda, Ford, Renault y Volkswagen. Desde entonces, la empresa de los Vegalara ha mandado en el mercados de carros de Colombia. Para el año 2016, CasaToro puso a circular 13.200 vehículos en el país teniendo ingresos de $546.359 millones.

Hoy en día, marcas como Renault o Mazda, son de las que más vehículos venden en Colombia. En el mes de febrero, Renault y Mazda se encontraron entre las 5 marcas que más matricularon vehículos. Hoy en día, CasaToro sigue comercializando vehículos de ambas marcas. En su portafolio, cuentan con una variedad de vehículos pertenecientes a varios segmentos, tanto de Mazda como Renault.

Los Coches, la empresa de los Ardila que da la pelea con carros nuevos y usados

Aunque no tiene los mismos años de trayectoria que su rival, anteriormente mencionado, Los Coches ha logrado posicionarse de muy buena manera. Sus inicios se remontan a 1978, y desde entonces, esta empresa de los Ardila Lulle, no ha parado de crecer. Además de estar presente en el mercado de carros usados, también lo han hecho fuertemente en el mercado de vehículos nuevos. Así como CasaToro trajo a Colombia varias marcas de gran nivel, Los Coches no se quedó atrás y ha hecho lo mismo. Hoy en día, por medio de sus concesionarios comercializan un gran número de vehículos.

Concesionario de Los Coches marca Volvo

En su amplio portafolio puede encontrar empresas de gran prestigio como Volkswagen, Ford, Hyundai, Cupra, Dodge, Honda, Opel, MG y más. Pero esto no es todo, pues también se han sumado otras marcas como Jeep e incluso distribuyen vehículos de la marca Renault, Audi y Seat. Para el año 2022, según reportó la Superintendencia de Sociedades, sus ingresos operacionales fueron por más de 780.000 millones de pesos. Respecto a sus ganancias, estas fueron de 16.070 millones de pesos.

Además en el mercado de los carros usados también dan la pelea. Eso sí, son múltiples las marcas que ofrecen vehículos de segunda. Su plataforma muy bien establecida facilita para cualquier interesado, comprar un vehículo con gran respaldo y seguridad.

Jorge Cortés, le da la pelea a los Ardila y los Vegalara con su negocio

Bajo el nombre del mismo dueño, este negocio arrancó con un taller el 7 de agosto. En un inicio solo podían darle atención a 5 carros. Sin embargo, con mucha determinación este negocio creció y hoy en día son más de 40 años en este mundo. Además de prestar los servicios de autos nuevos de marcas como Mazda, Ford y también Kia. Compite con las anteriores empresas mencionadas pues ambas comercializan las mismas marcas. Ahora bien, Jorge Cortés también es otra de las grandes marcas que está en la competencia por dominar el mercado de carros usados.

Jorge Cortés Mazda de La Castellana.

Así mismo, allí brindan acompañamiento y asesoramiento para que las personas puedan vender su vehículo usado. Su lema es "usados como nuevos". Por largos años, Jorge Cortés ha recibido un sin fin de reconocimientos por su labor de venta, posventa, concesionarios y mucho más. Recordemos que Mazda se ha posicionado últimamente entre los vehículos más vendidos en Colombia. Uno de los principales comerciantes dedicados a la venta de esta marca es Jorge Cortés.

