La guerra por la rectoría de la Universidad Nacional: enfrentados Mineducación e Ismael Peña

Después de que la ministra Aurora Vergara no firmará el acta que permite su posesión, él decidió hacerlo por su cuenta en una Notaría. Se vienen acciones legales

.Publicidad.

Para este jueves 2 de mayo estaba previsto que el ingeniero de sistemas José Ismael Peña tomara posesión como nuevo rector de la Universidad Nacional para el periodo 2024-2027. El propio Peña quería que el acto se llevara a cabo en Tumaco, ciudad en la que la institución ha querido inaugurar una sede desde hace varios años, pero que no ha tenido avances y cuya construcción está en camino de convertirse en un elefante blanco. Sin embargo, el rechazo no solo de la comunidad académica, sino también de la ministra de Educación, Aurora Vergara, imposibilitó que pudiera cumplir sus pretensiones.

La ministra no firmó el acta de la reunión del Consejo Superior Universitario (CSU) en la que Ismael Peña terminó siendo elegido en contravía de lo que querían estudiantes, profesores y egresados de la institución, esto debido a que se trataba de un acta ‘anónima’ en la que no quedaba claro quién había votado por quién, lo que a su parecer es una falta de transparencia. Sin esa firma, Peña no se podía posesionar, ni siquiera con el hecho de que estaba por acabarse el periodo de Dolly Montoya.

..Publicidad..

Pero, Peña, quien en ningún momento ha estado dispuesto en dar un paso al costado, no se quedó con los brazos cruzados. Convencido de que la firma de solo 5 de los 8 miembros del CSU (las dos representantes del Gobierno tampoco firmaron) es suficiente, tomó la decisión de auto posesionarse en una Notaría. Se llevó a siete testigos y firmó un documento que, según él, lo acreditaría como rector de la Nacional. Algo que fue rechazado de forma inmediata por los estudiantes que se encuentran en paro motivados justamente por la elección y por la ministra Aurora Vergara, quien emitió un comunicado asegurando que “no hay ningún fundamento para llevar a cabo una posesión alternativa”.

...Publicidad...

Desde el propio Ministerio confirmaron que ya están llevando a cabo acciones legales para que no sea validada la autoposesión de Ismael Peña y para asegurar la transparencia en el acta de la polémica reunión en la que, con metodologías extrañas y acuerdos por debajo de la mesa, fue elegido como rector de la Universidad Nacional de Colombia.

....Publicidad....

También le puede interesar: Contrario a lo ocurrido en la Nacional, la U. Pedagógica puso el rector que querían los estudiantes