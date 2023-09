Margarita Ortega y Ramiro Meneses, un amor perfecto que no terminó con final feliz

.Publicidad.

Apenas iniciaba el nuevo siglo y tanto Ramiro Meneses como Margarita Ortega eran reconocidas figuras. Él brillaba por sus increíbles actuaciones, ella igual, aunque también era una importante y talentosa presentadora. Ambos se encontraban en uno de los mejores momentos de su carrera. Fue así como de forma inesperada, el amor tocó a la puerta de ambos. Nunca imaginaron lo que el conocerse podría significar en la vida del otro. Un total de 15 años de relación y una hija a la cual ambos aman. Sin embargo, esta no es una historia como la de los cuentos. El destino terminó acabando la relación de Ramiro Meneses y Margarita Ortega.

Pero a veces así son los caminos de la vida, no todo es victoria o aciertos. Aunque han pasado ya varios años desde entonces, ninguno de los dos se muestra con resentimiento por el otro. Todo lo contrario, ambos tienen una buena relación. Y es que, esta relación que un día pudo con todo, aún tienen algo que los une, Meliba, su hija. Esta es la historia de la relación entre Margarita Ortega y Ramiro Meneses.

El inicio de la relación de Ramiro Meneses y Margarita Ortega

Empezaba el año 2000 y una noticia sorprendió a Colombia. Una unión que pocos esperaban pero que se convirtió en la envidia de todos. De forma inesperada se anunció que Margarita Ortega y Ramiro Meneses eran pareja. A pesar de que ambos eran personas muy diferentes, lo que tenían en común los hacía más fuertes. Ambos de una misma profesión y amantes del cine, los libros y muchos más. Así arrancó una de las relaciones más queridas del entretenimiento en Colombia. Aunque pueda sonar gracioso, la diferencia en la estatura de ambos, nunca fue impedimento para ambos.

Eran pocos los que le apostaban a que Ramiro fuese capaz de llegar a conquistar a alguien como Margarirta Ortega. Estaban muy equivocados. Con la seriedad y claridad que ha asumido los retos de la vida, el actor se propuso conquistar a la presentadora. Seguramente fueron muchos los que aseguraron que este amor llegaría a su fin pronto. Sin embargo, en contra de todo pronóstico y prueba, la pareja logró salir adelante. Poco a poco se convirtieron en la envidia de Colombia. Su amor había sido capaz de superar diversos obstáculos. Eso no significa que no hayan existido peleas o problemas entre los dos famosos; de estos no escapa ni la pareja más perfecta.

Las luchas que vivieron juntos como pareja

Si bien la pareja tuvo momentos felices, también enfrentaron diferentes situaciones complejas. Una de las más recordadas ocurrió en el año 2007. En aquel entonces, la pareja decidió tomarse un tiempo, una noticia que causó sorpresa. Tras 7 años y decidir esto, fue algo que nadie esperaba. Algo que no solo los afectó a ellos. Uno de los grandes perjudicados por esto, fue el hijo de Margarita Ortega, Emiliano. Él llegó a ser muy cercano al actor, teniendo una gran amistad. Sin embargo, dicen que donde hubo cenizas quedan. El amor aún no habría acabado entre estos dos famosos, que en el 2009 decidieron darse otra oportunidad.

Cantandole Volver, Ramiro Meneses volvió a conquistar nuevamente a Margarita Ortega. La chispa se había vuelto a encender entre ellos dos. Aún así, la vida tendría otro golpe destinado para la pareja. Ambos estuvieron muy cerca de agrandar su familia, lamentablemente, perdieron a su bebé que tan solo tenía 4 meses. Pero esto no los habría detenido, ya que, tiempo después nació su querida hija Melibea. Una luz de esperanza y de vida le devolvía la alegría a la feliz pareja. A pesar de los golpes, lograron salir adelante y con un nuevo integrante en su familia.

En el año 2010 y tras lo ocurrido, Ramiro Meneses y Margarita Ortega dieron el siguiente pasó de su relación. Ambos se dieron el sí, jurándose amor eterno. Eso sí, fue una ceremonia a puerta cerrada en la que solo estaban las personas más cercanas a ellos. Ambos querían que fuese algo íntimo, que lograran recordar hasta sus últimos días. Parecía que la pareja se preparaba para vivir la mejor temporada de su relación. Con una familia más grande y ahora casados, qué más podrían pedir ambos. Tristemente esto no sucedió así.

El final de la relación de Ramiro Meneses y Margarita Ortega

Pese a su reencuentro, a haber tenido una hija y haberse casado, en el año 2015 ocurrió lo peor. Pese a sus intentos por mantener la llama viva, nada fue suficiente para lograrlo. La famosa pareja envidiada por toda Colombia, rompía el corazón de muchos de sus seguidores. Su relación llegó a su final de una vez por todas. Sin una posible reconciliación o reencuentro, el amor que un día los unió, se había acabado. En un principio no se supo porque ambos tomaron esta repentina decisión. Fue hasta años después en que se conocieron las razones de esta decisión.

En algunos lados se menciona que la verdadera causa fue el tiempo. Las labores de ambos les impedían poder verse. En aquel año él se encontraba grabando en Miami Ruta 35; por el lado de ella era la presentadora de los fines de semana del noticiero de RCN. Por esto es que la mujer no podía viajar a verlo en aquel entonces. Esta habría sido la razón de su separación. Aunque también hay quienes aseguran que el actor no permitía que la mujer avanzara. Sea cual sea la razón, al final, ambos quedaron en los mejores términos.

La actual vida del actor y la presentadora

La vida de ambos ha continuado y han seguido con una grata trayectoria en sus respectivos contextos. Por su parte, Margarita Ortega ha seguido en su faceta de presentadora y actriz, siendo muy activa en redes sociales. Por su parte, el actor tuvo una de sus últimas participaciones en la televisión en MasterChef Celebrity. Aunque mantienen una buena relación por la hija que nació de su relación. Uno de esos amores que nunca se olvidan.

