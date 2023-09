En qué anda Mara Cifuentes, la modelo trans más criticada de Colombia

.Publicidad.

La modelo Mara Cifuentes, en los últimos años, se ha convertido en una de las famosas más comentadas y criticadas, y es que en varias ocasiones ha protagonizado diferentes polémicas. Muchas de estas tienen que ver con sus publicaciones en redes sociales, sus declaraciones e incluso su apariencia.

Mara Cifuentes se dio a conocer en televisión nacional con su participación en el reality de Caracol ‘La agencia: Batalla de modelos’, allí confesó ante todos los colombianos que era una mujer trans. En ese momento, uno de los temas más buscados era su pasado, y aunque ella nunca ocultó que antes era hombre, muchas personas la atacaron por su cambio de sexo, para ella este ha sido uno de sus tragos más amargos.

La modelo nacida en Estados Unidos, pero radicada en Medellín, actualmente tiene 28 años y es una representante de la inclusión trans en Latinoamérica, a pesar de las diferentes polémicas que protagoniza.

Polémicas de Mara Cifuentes

En redes sociales, la modelo es amante de presumir sus curvas por lo que no tiene miedo a compartir fotos en bikini, muchas de estas le han traído malos comentarios. Sus detractores aseguran que debería de ser más recatada con el contenido que sube, pues de acuerdo a lo que señalan es demasiado reveladora y explícita.

Otro de los temas que la ha hecho blanco de malos comentarios han sido sus problemas mentales. En septiembre de 2022, a través de Instagram donde cuenta con más de un millón de seguidores, reveló que iba a ser internada en un centro de rehabilitación para tratar la ansiedad y depresión que estaba sufriendo.

En varias ocasiones, su estabilidad mental ha quedado en vilo, debido a los videos que ha compartido en los que se le ha visto bastante alterada, llorando y diciendo cosas que no tienen mucho sentido. También en 2022, compartió algunas fotos por las que la llamaron “satánica”.

Con unos lentes de contacto blancos, un diminuto bikini y una cabeza de venado, Cifuentes posó ante el lente de la cámara. En las imágenes se le puede ver tomando la cabeza decorativa del ciervo y, acto seguido, intenta introducirla en su boca; en otro de los clips, por el contrario, comienza a cantar: “Me gusta el perreo, quiero candeleo”. En ese momento, muchos aseguraron que estos videos estarían más relacionados al consumo de drogas.

Cabe recordar que Mara Cifuentes en algunas ocasiones ha señalado que ha tenido problema con las sustancias psicoactivas, especialmente al tusi luego de que lo probara por primera vez en diciembre del 2020. Aunque en abril de este año había asegurado que estaba completamente recuperada, en mayo compartió un video en el que aseguró que había perdido un vuelo por estar bajo el efecto de las drogas.

Uno de los más reciente escándalos relacionados con el tema de las drogas fue en junio de este año cuando se movilizaba en un taxi con su amiga, la actriz Juana Jiménez, y fue requisada por la policía. Le fue encontrada una pequeña bolsa con un sospechoso polvo blanco. Sin embargo, Mara aclaró en otro video que era sal de ajo que le habían dado en una pizzería y que todo había sido una confusión.

A pesar de las contantes polémicas, Mara Cifuentes el 31 de agosto de este año estuvo como invitada al programa de E! Entertainment ‘Ojos de mujer’ para intercambiar perspectivas y opiniones sobre hasta dónde llega la verdadera inclusión en los certámenes de belleza, y sobre la idealización de las personas, pues la modelo sueña con ser reina de belleza.

También estuvo como invitada en Flash Fashion de NTN24 y se refirió a los sueños que le faltan por cumplir y recalcó que para ella es muy importante la familia y sueña con ser madre: “Me he dado cuenta de que un sueño que me falta cumplir es ser mamá, ser esposa, tener un hogar. Quiere crecer mi familia y ya pienso en esto porque se me han dado muchas oportunidades en el mundo del modelaje, que ha sido uno de mis grandes sueños que lo cumplo todos los días, pero para mí la familia es muy importante y me gustaría tener una linda familia”.

La modelo Mara Cifuentes a pesar del duro camino que ha tenido que recorrer en la industria del entretenimiento colombiana, siendo una mujer transgénero, no deja de marcar tendencia y ser relevante para inclusión de la comunidad trans. Además de seguirse posicionando como una celebridad y una de las modelos más importantes de Colombia y América Latina.

