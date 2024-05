El error de Shakira que habría frenado el éxito de su nuevo disco; tiene que ver con Barbie

.Publicidad.

No parece tener mucho sentido sacar un álbum para hablar de empoderamiento femenino y, en una de las primeras entrevistas de promoción, salir a criticar la película que trató este tema y fue uno de los mayores éxitos de taquilla en 2023. Pero Shakira lo hizo.

El influencer musical Jose M lo desarrolló en uno de sus videos y no sólo explicó este hecho que él considera absurdo, sino que también aclaró que el marketing de Shakira siempre ha estado lleno de movimientos torpes que no sólo él le critica, sino la línea dura de fanáticos de la barranquillera.

En su explicación también argumentó por qué no termina de entender el concepto del disco Las mujeres ya no lloran, no sólo porque cada uno de sus videos y ha tenido un concepto muy diferente entre sí (en uno es una mujer futurista, en el otro una sirena, en otro una mujer caminando en un supermercado), sino porque también siente que los sencillos que se publicaron antes del 22 de marzo, fecha en que se lanzó el disco, nada tienen que ver con las ocho canciones nuevas que se publicaron en esa fecha.

Para él, otro de los mayores problemas del álbum estuvo en juntar ocho canciones que podrían haber completado un concepto para un disco corto, con los sencillos previamente lanzados y con una versión remix del sencillo con Bizarrap que poco y nada aporta a la producción.

¿Cómo es Las Mujeres Ya No Lloran, el último disco de Shakira?

El primer sencillo que tuvo el disco fue “Te felicito”, una de las dos canciones que Shakira grabó con el reggaetonero Rauw Alejandro y que salió meses antes de su polémica sesión con Bizarrap.

Luego vinieron otros cortes como “Monotonía” con Ozuna, “Copa vacía” con Manuel Turizo y “El jefe” con la agrupación de corridos tumbados mexicanos “Fuerza regida”. Un tema que en Colombia fue muy mentado por los comentarios que hizo el presidente Gustavo Petro aprovechando la popularidad del tema y que parecen haber incomodado a la barranquillera.

Cuando Shakira lanzó el disco también apostó por otros talentos de la música mexicana y lanzó “(Entre paréntesis)” con Grupo Frontera. Pero el disco también incursionaba en el afrobeat con “Nassau” y tenía canciones que recordaban sus inicios como “Cómo, dónde y cuando”, que fue muy comparada en TikTok con las composiciones de sus primeros álbumes.

