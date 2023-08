Las polémicas de Carolina Sabino que acabaron con su carrera y terminaron sacándola del país

.Publicidad.

Nació en Bogotá en el año 1977 y desde que era una pequeña bebé, ya se podía vislumbrar el futuro de la mujer. Con tan solo seis años Carolina Sabino tuvo sus primeros acercamientos con la televisión, de manera consciente. En aquel entonces, logró participar en la popular serie infantil llamada Pequeños gigantes. Esto solo fue el inicio de una carrera actoral que la llevó a participar en varias producciones. Algunas de ellas fueron Momposina, Eternamente Manuela, entre otras. Sin embargo, nunca imaginó que un día esta fama conseguida, sería la misma que un día casi la acaba. Fueron varias las polémicas de Carolina Sabino que la alejaron de la televisión colombiana.

La historia de Carolina Sabino

Hay quienes piensan que desde que se nace, ya se tiene un propósito en la vida. Parece que Carolina Sabino es uno de esos casos especiales a los que les sucede esto. Y es que, siendo apenas una bebé, la actriz y cantante tuvo la oportunidad de aparecer en algunos comerciales. Este fue el inicio de una carrera llena de producciones, aunque también varios escándalos. Con algunas actuaciones previas, en el año 1997 llegó el que sería el gran proyecto de su vida. En ese entonces, la bogotana interpretó a Juana Matilde en la novela Las Juanas. Esta novela hizo que el nombre de la actriz se conociera por muchos en el país y fuera de este.

Carolina Sabino en Las Juanas

Fue gracias a esta producción que la bogotana consiguió el premio a Mejor actriz principal en los Premios India Catalina. De ahí en adelante fueron una tras otra las producciones en las que la mujer participó, y con las que su fama fue en ascenso. Se convirtió en una de las mujeres más bellas y talentosas de Colombia en la década de los 90. Todo pintaba para que en el nuevo siglo todo fuese por el mismo camino en la vida de Carolina Sabino.

Pero no solo la actuación hizo parte de su vida. Su talento era tan impresionante que la música fue algo que también hizo parte de ella y de su carrera. Con tan solo 17 años, la bogotana logró un relativo éxito con estas dos pasiones. Llegó a hacer parte de la banda Luna Verde, junto a Jorge Cárdenas. Por esta banda es que la mujer aún es recordada por muchos. Incluso, llegó a conquistar un primer lugar en el Festival de Viña del Mar. Sin embargo, en su mejor momento llegó una de las primeras polémicas de Carolina Sabino.

Las diferentes polémicas de Carolina Sabino

La fama no llega sola y viene con un sin fin de responsabilidades. Como dirían en una famosa película "Un gran poder conlleva una gran responsabilidad", y esto sucede cuando se es figura pública. Por ello, cualquier escándalo es susceptible de convertirse en una gran bola de nieve. Esto fue justamente lo que le ocurrió a Carolina Sabino en 1998. En aquel año, llegó una de las polémicas de Carolina Sabino. La mujer se vio involucrada en un accidente vial, lo que causó muchas consecuencias. El hombre que estuvo en el accidente, quedó discapacitado. A pesar de que la actriz intentó luchar por varios años en este caso, finalmente no llegó a buen término.

Al perder el caso, la mujer se vio obligada a pagar una suma de dinero bastante elevada. Fue un total de 345 millones de pesos. Pero la tragedia no acabó ahí, pues en aquel entonces Carolina Sabino no contaba con tal monto. Por esto se decidió que pagaría casa por cárcel debido a su incapacidad para pagar tal monto. Tristemente, este no fue el único incidente en el que se vio envuelta la cantante. Otro hecho lamentable llegó a la vida de la mujer y terminó afectando mucho su nombre. En esta ocasión, la cantante fue la víctima. Todo debido a un audio íntimo suyo que fue filtrado. El ente gubernamental que dio a a conocer esto fue la Fiscalía.

En este audio, se dio a concer que la mujer tuvo un aborto. Este golpe anímico causo que la mujer se tuviese que involucrar en una nueva pelea. Tras varios años en estas, la mujer logró ganar la batalla y obtuvo una jugosa indemnización. Sin embargo, estas situaciones afectaron a la mujer en gran manera. Estas polémicas de Carolina Sabino hicieron que un día, la mujer desapareciera de la televisión colombiana. Se terminó radicando en Ecuador tras estos hechos. Allí tuvo la oportunidad de trabajar en una que otra producción. Como en La Voz de Ecuador.

La actualidad de la actriz y cantante bogotana

Aunque la mujer estuvo apartada del foco de los medios, decidió volver a la música hace unos años. Decidió regresar como solista con uno lanzamiento titulado Quisiera verte. Ahora con más de 40 años, la mujer es muy activa en sus redes sociales. Muchos siguen admirando y halagando esa belleza que sigue intacta pese a tantas polémicas. La música sigue siendo parte de su vida y seguirá siendo una de sus facetas más fuertes. Habrá que esperar y ver si llega el momento en que regrese a la televisión.

