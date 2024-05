Cuál es la bronca de Petro con la Federación de Cafeteros que no lo deja trabajar con esta

.Publicidad.

La tensión entre el Presidente y el gerente de la Federación de cafeteros Germán Bahamón ha aumentado con el tiempo. No solo no se han reunido personalmente nunca, sino que el gobierno ha empezado ahora a templar la rienda como dice el experto cafetero Guillermo Trujillo en esta conversación.

Caldense, con experiencia como cultivador, pero también como conocedor de la Federación de Cafeteros y de las políticas del sector en los distintos gobiernos, ha seguido de cerca las actuaciones del Ministerio de agricultura para sacudir la institucionalidad que ha estado siempre en zona de confort.

Ese fue el espíritu de la Asamblea nacional de cooperativas y asociaciones de pequeños cafeteros que convocaron en Bogotá, pagando transporte y hospedaje para asegurar una asistencia masiva el pasado 3 de abril y de la cual resultó un manifiesto de 13 puntos que la Ministra Jennifer Mojica le entregó al gerente Bahamón en la junta directiva. La presión del gobierno sobre la Federación de cafeteros, así como la decisión de ésta de mantener su independencia es evidente como se analiza en esta conversación.

Juan Manuel Ospina: Guillermo Trujillo es una de las conciencias vivas que hay sobre el tema cafetero en Colombia. Tiene experiencia como cafetero, conoce la Federación de cafeteros por dentro, y el tema lo trasnocha. Y sabe muy bien de que está hablando y está movido el mundo cafetero. ¿Cómo ves lo que está pasando? Qué es lo que el gobierno quiere con el sector y específicamente con la Federación.

Guillermo Trujillo: Tengo la ilusión de que sea una templada rienda. Ordinariamente cuando al caballo no se le templa la rienda, muchas veces se desboca y se cae el jinete. Hay muchas cosas inexplicables y uno trata de entender lo que está pasando en términos también políticos. Si hay algo que tiene que ver con la economía política colombiana es el café.

JM: Hasta hace no mucho, Colombia era café.

G.T: Por su preponderancia en la economía. Alrededor de la institución, giraron el manejo de la reserva internacionales, variables como la tasa de cambio, los impuestos, etcétera. Se ve que el interés del gobierno es mayúsculo, la Ministra de agricultura habló en la instalación y en la clausura; eso es algo inusual. Y fue elogiosa con la institución. Pero van cambiando de posiciones. (…)

JMO: Muchas críticas vienen de atrás.

GT: Grupos como Dignidad Agropecuaria, no acaban de aparecer. Y han sido críticos de la Federación, de los funcionarios. Jorge Enrique Robledo recién había llegado a Manizales después de terminar arquitectura en los Andes y con la bandera del Moir lideró ese movimiento que todavía tiene peso. Estamos hablando de hace 50 años. Evolucionó luego a Dignidad cafetera y ha tenido varios nombres y hay diferencias entre los distintos grupos de izquierda en las bases cafeteras y claro, no todos están con Petro (…)

JMO: La coyuntura es favorable para se disparen las críticas a la Federación.

GT: Han aprovechado un momento en el que el precio ha estado a la baja. Hay dificultades y por tanto aparece la inconformidad.Cuando se han tenido tres años muy buenos, de bonanza y el precio se desploma en tres meses; un precio que no es de crisis, pero sí muy inferior al que estaba. El terreno está abonado. Y aquí quisiera un recuento porque la caficultura ha cambiado (…)

JMO: La pequeña caficultura volvió a pesar. Es como darle la vuelta al círculo del desarrollo cafetero colombiano, que empezó también con pequeña caficultura familiar; mezclando otros cultivos, antes de especializarse. Es un negocio para pequeños y medianos. (..)

GT: El fondo de estabilización de precios tiene que ser focalizado hacia los pequeños productores.

JMO: Acerquémonos a la coyuntura actual. La asamblea que convocó el gobierno de cooperativas y asociaciones de caficultores

GT: Cuando uno miraba el público, estaba claro que iban a cumplir con una tarea: aprobar los 13 puntos de la ministra. Los he leído con cuidado y la verdad después de haber estudiado tantos años la vida cafetera, veo que no hay nada de todo lo que ha allí planteado que no se esté haciendo actualmente o no haya sido trabajado en alguna oportunidad de su vida a la federación.

No hay novedad en la agenda. De manera que yo sí pienso que no debería haber dificultad en poder incorporar los puntos si hay voluntad de conversar. Sería muy recomendable un convocar un congreso cafetero con una actitud de mucha apertura que sea capaz de escuchar e involucrar muchos de esos temas, manteniendo el espíritu de la Federación con la participación de los comités municipales y demás. Eso requiere mucho liderazgo.

No bastan las condiciones gerenciales porque cuando uno es gerente de la Federación de cafeteros además de eso, se requieren condiciones de dirigente, cafetero porque finalmente es el líder político de la caficultura en Colombia, que no es cualquier cosa.

JMO: Hay novedad política

GT: Si. Novedad política pero no en la agenda. En aras de ir llevando la relación con este gobierno y que las cosas vayan marchando pues pueden involucrarse esos 13 o 14 puntos dentro de la agenda cafetera. De pronto de un congreso cafetero que se haga con voluntad de mucha apertura que involucre esos temas manteniendo el espíritu de federados, de los comités municipales y haciendo todos los cambios y reformas que sean menester. Eso requiere mucho liderazgo.

Van más allá de temas administrativos. El gerente debe tener otra dimensión. Su papel es más que administrar la casa bien, pero por lo que lo valora la sociedad, primero sus federados y luego la sociedad como un todo es por la estabilidad social y el ingreso y el bienestar de los caficultores.

Escuche la conversación completa:

