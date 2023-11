Las tres mujeres que Ramiro Meneses ha conquistado

.Publicidad.

Hoy en día, Ramiro Meneses es uno de los actores colombianos más reconocidos del país. Actualmente, destaca como uno de los personajes más influyentes en la novela de Rigo del canal RCN. El hombre es el encargado de darle vida a Lucho, el tío de Rigo, pieza clave en la vida del ciclista. Además, no se puede negar que la actuación del hombre ha sido un éxito total y muchos han aplaudido esto. Y es que, hace muy poco, este paisa fue noticia y tendencia, no precisamente por este gran papel. Se trata de la nueva pareja de Ramiro Meneses, la cual ha impactado a muchos de los seguidores del actor. Sin embargo, este no es el primer amor de él. Estas han sido las parejas de Ramiro Meneses.

Ellas han sido las parejas de Ramiro Meneses, actor de la novela de Rigo

Hay que empezar por el que ha sido sin duda alguna su gran amor. Se trata de la reconocida actriz y presentadora Margarita Ortega. Esta relación inició en el año 2000, la unión de esta pareja sorprendió a Colombia y se convirtieron en una pareja envidiada. Las diferencias, aunque notorias, no le impidieron a la pareja estar por un largo periodo de tiempo. Esta fue la primera pareja de Ramiro Meneses que conoció el país. Sin embargo, tras 15 años de relación y una hija de por medio, todo acabó para la pareja. Aún así, la ruptura no terminó de forma caótica, todo lo contrario, esto por el bien de ambos y hija.

Pero una nueva mujer se sumaría a las parejas de Ramiro Meneses. Según se rumoreó, el paisa mantuvo una relación con la barranquillera Cindy Yacamán. Muchos aseguraron que el actor de la novela de Rigo y la actriz, tuvieron una larga relación, que incluso vivieron juntos. Esta relación terminó en el año 2017. Aún así, el paisa se volvió a dar una nueva oportunidad en el amor. Actualmente, Ramiro Menses compartió la que es su nueva relación con Valentina Contreras, artista chilena. Este noviazgo fue confirmado por el mismo actor, habrá que ver si la tercera es la vencida para él. Lo cierto es que luce muy feliz junto a su nueva novia.

