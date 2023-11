Así se hizo Francisca Estévez, la nueva estrella de la TV que todos los canales se pelean

.Publicidad.

Bien dice el dicho que de tal palo, tal astilla y Francisca Estévez es una clara prueba de que esto es muy cierto. Su mamá es una de las actrices más queridas en el país, se trata de Bibiana Navas. Seguramente su nombre no sea muy conocido por las nuevas generaciones, pero hace un par de años, la mujer fue toda una estrella. Fueron muchas las producciones en las que participó como Pedro el escamoso, Escobar el patrón del mal, Padres e hijos y muchas más. Seguramente, ver todo esto impulsó a "Kika", como también la conoce, a convertirse en una gran actriz. Y a muy corta edad, lo ha logrado.

No ha llegado ni a los 25 años y la joven actriz se ha convertido en una de las grandes estrellas del país. Su talento y dedicación la han llevado a tener varios protagónicos, a pesar de su corta edad. Poco a poco, se posiciona como una de las grandes estrellas del recambio generacional de la actuación en el país. Una artista que desde pequeña demostró y supo para qué estaba hecha.

Los inicios de Francisca Estévez en la actuación

Es indudable que Francisca nació con esa vena artística que pocos tienen. Desde que era una bebé, la profesión de actriz ya la tenía en su sangre. Y es que, aunque pocos lo recuerden, la primera actuación de Francisca Estévez fue cuando tenía tan solo 2 años. Seguramente es un episodio que ella tampoco recordará con claridad, pero hay varias pruebas de ello. En aquel entonces hizo parte de la novela "Las noches de Luciana", pero no lo hizo solo. En los sets de grabación estuvo acompañada de su mamá, quien también actuó en la producción. Eso sí, el papel de Kika se limitaba simplemente al de una bebé.

Sin embargo, pasaron años para que la joven tuviese una nueva oportunidad en alguna producción. Pero cuando se nace para algo, es algo que no se puede evitar. Si bien nació en Colombia, Francisca partió junto a su mamá rumbo a Estados Unidos. En el país de norteamérica tuvo la oportunidad de estudiar decididamente actuación. Fueron varios los lugares en los que la joven actriz se especializó y pulió su arte. Algunos de los centros de formación en los que estuvo fueron: Beverly Hills play house California, North Hollywood California y The Stella Adler Academy Of Acting.

Estos estudios sirvieron para que la joven Kika pudiese desarrollar de la mejor forma posible su talento. Finalmente, los largos años de trabajo valieron la pena. El 2021 significó un año lleno de éxitos para la joven que estaba a punto de demostrarle a todos su gran capacidad.

2021, el año revelación de Francisca Estévez

Con tan solo 19 años, la bogotana tuvo la oportunidad de tener su primer papel protagónico. Esto lo hizo interpretando a Luisa, de la novela La nieta elegida, producción del canal RCN. Esta novela catapultó la carrera de Francisca Estévez en el mundo de la actuación. Su capacidad descrestó al país y muchos aplaudieron lo que hizo la joven de menos de 20 años. Pero este no fue el único logro destacable de Kika en aquel año. La película Promisin Young Woman, en la ella participó, ganó un Oscar en el mismo 2021 por Mejor guión original. Esto mismo hizo que las redes sociales de Kika aumentará en seguidores.

Pero si el 2021 fue un buen año para ella, el 2023 superaría con creces lo logrado por la joven. En primer lugar, la bogotana se convirtió en la protagonista de una serie de Netflix. La primera vez se convirtió en otro éxito más para la joven que nuevamente cautivó al público con su belleza y talento. Allí con su papel de Eva, deslumbró al país e incluso a muchos a nivel internacional. Pero esto no fue todo, pues tiempo después, se convirtió en participante de MasterChef Celebrity. En el programa del canal RCN, la joven volvió a enamorar a todos por su encanto y su personalidad. Además de ser una gran actriz, es una increíble persona.

La joven Kika, al igual que su mamá años atrás, se ganaba el corazón de los colombianos. Pero el año no ha terminado y Francisca Estévez se convirtió una vez más en una protagonista clave de una producción. La actriz es una de las encargadas de darle vida a un personaje claro de la serie Los Billis. Esta producción de Prime Video es una muestra de calidad y de la gran apuesta por actores jóvenes y talentosos. Allí, la joven brilla como ya lo ha hecho anteriormente. Sin duda alguna, Kika es una de las grandes actrices en la actualidad y tiene todo para convertirse en referente de este arte.

