Los millones que factura Shakira gracias a Spotify; la plataforma se convirtió en la mejor amiga de la colombiana

En más de 30 años de carrera, la fortuna de Shakira ha crecido a un ritmo imparable. De acuerdo a información reciente, publicada por el portal Celebrity Net Worth, la fortuna de la Barranquillera asciende a 300 millones de dólares.

Sus negocios no sólo tienen que ver con la música, sino con una consultoría de gestión empresarial, una financiadora de empresas emergentes, una empresa de bicicletas y hasta un emprendimiento de ropa interior femenina.

Shakira no sólo ha logrado convertirse en una figura gigante del pop y –en los últimos años– del pop urbano mundial, sino que no hay canción conocida de ella que no acumule algunos cuantos millones de vistas en plataformas como Spotify o Apple Music.

Desde que decidió regresar de su retiro, con el éxito “Te felicito” con Rauw Alejandro, que ambos presentaron en abril de 2022; la artista no ha lanzado canción que pueda considerarse un fracaso. Grabó canciones con Karol G, Ozuna, Manuel Turizo y hasta presentó una íntima balada para sus hijos, que en Spotify acumula 209 millones de vistas.

El balance estadístico anual que Spotify hizo el año pasado reveló que a Shakira, en un sólo año, la escucharon más de 5 billones de personas.

¿Cuánto dinero suman las reproducciones de Spotify a la fortuna de Shakira?

Aunque su esperado nuevo disco llamado Las mujeres no lloran, no será presentado hasta el 22 de marzo, los seis sencillos que Shakira ya ha presentado del álbum acumulan cientos de millones de reproducciones en la más famosa de las plataformas de streaming.

En la más reciente edición de la revista People, una fuente allegada a Shakira, que no quiso revelar su identidad, contó que intérprete de éxitos como “La tortura” o “Monotonía” se está ganando 50.000 dólares a la semana.

Podría no parecer mucho, pero es que este dato sólo refiere sus ingresos por Spotify. Shakira también tiene sus canciones en otras plataformas de streaming como Apple Music, Deezer, Tidal, YouTube, entre otras.

De acuerdo a Spotify Wrapped, que es el balance de estadísticas anual que hace la compañía, el año pasado Shakira fue reproducida 5 billones de veces, escuchada en 184 países, tuvo 219 millones de oyentes y su música sonó, solamente en esa plataforma, durante 262 millones de horas.