Las mentes colombianas que ayudaron a Shakira a hacer su nuevo álbum. ¿Contra Piqué?

Las Mujeres Ya No Lloran tiene más de 20 escritores, entre los que se destacan Karol G, Julián Turizo y Keityn, quien tuvo siete nominaciones a los Latin Grammy

.Publicidad.

En los comienzos de su carrera, Shakira componía sola sus discos o, cuando recibía ayuda, lo hacía con la participación de una o dos personas, pero no de veinte. Pero los tiempos han cambiado y ahora componer no sólo implica que las letras sean buenas, sino que conecten con un público; así que para su nuevo álbum Las mujeres ya no lloran ha tenido que buscar ayuda.

El problema es que conectar con el público no es tan fácil, vivimos en una era donde el tiempo promedio de atención de una persona no llega a ser de cinco segundos y en el que cualquier contenido se puede cambiar o ignorar en cuestión de segundos.

..Publicidad..

Como resultado de este fenómeno, una canción que antes necesitaba un coro para enganchar, ahora necesita seis o siete momentos que tengan ese potencial.

...Publicidad...

Por ejemplo, si usted escucha una canción en la calle, solo va a engancharse si el pedazo que está sonando es el que a usted lo cautiva. Esa situación es mucho más limitada en TikTok.

....Publicidad....

Por eso es cada vez más común que los asistentes a un concierto no se sepan las canciones enteras, sino el pedacito que se hizo famoso en las redes sociales.

🎵🎵 Uno de los artistas con más nominaciones para la 24.a Entrega Anual del #LatinGRAMMY: estas son las palabras de Keityn 👏 pic.twitter.com/dAidKT2Rin — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) October 24, 2023

¿Quiénes son los colombianos que están detrás del nuevo disco de Shakira?

Entre las mentes que ayudaron a componer el nuevo disco de Shakira están Karol G –por su participación en “TQG”, la canción que compusieron juntas–, Julián Turizo, el hermano de Manuel Turizo que colaboró en “Copa vacía” y Keityn, el escritor y productor que ayudó a Shakira su “tiraera” contra Piqué (la sesión de Bizarrap) que el año pasado fue nominado a siete premios Latin Grammy.

En este disco, Keityn (Kevin Mauricio Cruz) ayudó a escribir varias canciones, entre las que también se destacan los éxitos “Te felicito”, “Monotonía”, “TQG” y “El jefe”, el último sencillo que la barranquillera presentó con la banda Fuerza Régida, en un intento de fortalecerse en el mercado mexicano.

Ovy On The Drums no sólo produjo su éxito con Karol G, sino que también aparece como una de las personas que ayudó a crear las letras y curiosamente Juan Diego Medina, manager de Nicky Jam y Manuel Turizo, también aparece como compositor.

Pero una práctica muy común en el mundo del pop urbano es que algunas personas que no escriban aparezcan en los créditos para cobrar regalías. No está claro si este fue el caso en estas canciones, pero ese detalle hace que sea difícil saber realmente quienes sí escriben para el disco de algún artista.

Las Mujeres Ya No Lloran será estrenado en diversos formatos físicos y plataformas digitales el próximo 22 de marzo.

Otros productores de Las Mujeres Ya No Lloran

La cuota no colombiana la conforman figuras como Bizarrap (por su sesión), Albert Hype (un escritor y productor que saltó a la fama por su trabajo con Bad Bunny) y Manuel Llorente Freire, quien está considerado como uno de los compositores más escuchados en plataformas digitales por su trabajo con figuras como: Blessd, Llane, Mike Bahia, Reik, Rauw Alejandro o Becky G.

| Lea también: El artista español que hizo despegar su carrera copiándole frases a Feid y a otros reggaetoneros