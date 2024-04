Rutas recomendadas para el Burger Master 2024; ahorre tiempo y vaya a la fija

.Publicidad.

El pasado 29 de abril inició el Burger Master 2024, su organizador es Tulio Zuloaga, quien contó con 105 evaluadores para aceptar los restaurantes participantes. Este año son bastantes las opciones para que se deleite pero existen ciertas zonas estratégicas donde hay algunos locales cercanos y puede probar varias en una sola tarde con su pareja, amigos o familiares.

1. Chapinero

Esta zona de la ciudad se encuentra a Bícono, Ovejo Burgers, El Cebollero, Hache de Hamburguesa y Smoking Burgers. De esta lista se puede resaltar a Bícono con una propuesta de carne madurada y piña o Ovejo Burgers que le puso cremoso de queso Pepper Jack, mermelada de tocineta ahumada y carne madurada.

2. Cedritos

En esta zona de la ciudad se encuentra Longos, The Meat House and Sirloin, Hat-Trick Burgers and Grill, Gratin Burger, La BurgeCIA. De esta lista puede resaltar Longos que se ha convertido en un fuerte participante con su La Chipote Costra, con costra de queso, pepinillos caseros, alioli, tocineta hecha en casa y cebolla roja crocante.

3. Kennedy

En esta zona de la ciudad se encuentra Pecado Capital, La Apuesta By Jorge Rausch en Multiplaza, Burger Town, Los Valientes a Fuego en Plaza Central y Rock and Stop en Plaza de las Américas. Una de las apuestas que más resalta es la de Pecado Capital con su salsa de queso cheddar, pimentón, cebollas salteadas y sus pepinillos agridulces con una salsa Catalina semipicante.

4. Suba

En esta zona de la ciudad se encuentra Burger’s Niza, Pecado Capital y Burger Depot en el centro comercial Porto Alegre. La que más llama la atención es Burger Depot con su pan pretzel, carne de la casa, queso smoked white cheddar, cebolla caramelizada, tocino barriguero ahumado en madera de manzano, salsa ligeramente picante, dulce y ahumada y pepinillos agridulces.

