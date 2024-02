Las cosas que Verónica Orozco odia de ser actriz; las disimula muy bien

.Publicidad.

En Colombia hay una gran cuna de actores y actrices con un talento increíble. Por lo menos de Bogotá podemos destacar a varias figuras que han sobresalido en diferentes producciones del país. Un claro ejemplo de ellos es Verónica Orozco, a quien vemos últimamente en las noches en Caracol Televisión. La mujer aceptó el reto de ser Arelys Henao en esta segunda temporada de la novela y ha logrado conquistar a los colombianos. Claro que esto no es algo nuevo para ella, pues con papeles del pasado ya ha logrado sumar cientos de seguidores de su trabajo. Sin embargo, la vida de un actor no es nada sencilla y muchas veces deben hacer cosas que no siempre gustan, como le ha pasado a Verónica Orozco.

Esto es lo que detesta Verónica Orozco de ser actriz.

No es un secreto para nadie que estas personas deben estar dispuestas a hacer lo que sea para cumplir los requisitos de cierto perfil. Muchas veces estas exigencias pueden llegar a ser difíciles de cumplir para ellos, aún así acceden. Y es que, a Verónica Orozco, hay algo que le molesta en particular y que aún así, ha estado forzada a cumplir en múltiples ocasiones. Esto lo reveló durante una entrevista para Los40 principales, y sin duda ha sido una gran sorpresa. Aunque no es nada descabellado, Verónica Orozco comentó que nunca ha disfrutado un solo beso durante las grabaciones de alguna producción.

Claro, la bogotana ha tenido que hacer esto en múltiples ocasiones debido a los papeles que debe hacer. Sin embargo, es precisamente esto lo que ella detesta de su trabajo como actriz. Pero además de tener que dar besos, tampoco le gusta mucho aquellas escenas de cama. Algo muy valido, más teniendo en cuenta que para ella este tipo de acciones son de pesos. Según comentó en la entrevista, para ella disfrutar un besos debe estar con una persona que tiene química y demás. Aunque para muchos ser actor o actriz es algo sencillo, esto prueba que es algo muy retador en todo aspecto.

Eso sí, tras el final de Arelys Henao, lo más seguro es que no veamos a Verónica Orozco tan pronto en otro papel. Aunque no muchos lo saben, la actriz y cantante, tiene listo un gran show musical con el que espera romperla. Será un espectáculo donde se hará un gran recorrido musical y donde los espectadores tendrán la oportunidad de recordar etapas de su vida y cantar a todo pulmón.

