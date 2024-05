Un ex Atlético Nacional puso a pelear a River y Boca; los dos gigantes pagarían millones para tenerlo

.Publicidad.

Si hay un país que sabe reconocer y aprovechar el talento del futbolista colombiano, ese es Argentina. En su liga son varios los jugadores cafeteros que, día tras día, se ganan el respeto de la gente, sin contar aquellos que en el pasado supieron convertirse en leyendas como Falcao, Córdoba o Yepes. En el país sudamericano siempre hay espacio para el jugador tricolor y, sabiendo eso, los dos más grandes de Argentina, River y Boca, pusieron el ojo en un 10 colombiano del Deportes Tolima que la está rompiendo en la Liga BetPlay: Yeison Guzmán.

River Plate y Boca Juniors enfrentados por la estrella de la Liga BetPlay, Yeison Guzmán

Según lo informaron varios medios albicelestes, tras la eliminación de los dos equipos de la Copa de la Liga argentina, las directivas decidieron buscar alternativas para mejorar el rendimiento de las plantillas. Por el lado de Boca, Diego Hernán Martínez fue el que dio la orden, mientras que en River fue Martín Demichelis quien pidió refuerzos de categoría. Fue entonces cuando apareció Yeison Guzmán en la carpeta de los 2 clubes, al ser un jugador que, no solo tiene experiencia y juventud, sino que está demostrando que marca diferencia en el FPC.

En el actual semestre, el ex Atlético Nacional ha disputado 12 compromisos con Deportes Tolima, sin contar que fue uno de los grandes responsables de que el club pijao clasificara, sin muchos contratiempos, a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. En total ha marcado 8 tantos, siendo el máximo goleador del equipo, y ha realizado 3 asistencias. Su calificación promedio en portales como Sofascore es de 7,88, estando en la cabeza de los jugadores que más rinden en el torneo colombiano.

🚨 Según OPTA, los 5 mejores jugadores del todos contra todos en la Liga 2024-I son:



1️⃣ Yeison Guzmán - 7.88

2️⃣ Johan Rojas - 7.68

3️⃣ Leonardo Castro - 7.55

4️⃣ Billy Arce - 7.47

5️⃣ Darwin Quintero - 7.47



👀 Solo un extranjero y solo uno mayor de 35 años pic.twitter.com/u9Lc9RG1TY — Pipe Sierra (@PSierraR) April 30, 2024

Ha sido tal la fuerza que han tomado los rumores, que varios medios argentinos afirmaron que tanto Boca como River están dispuestos a pagar los 2,6 millones de euros que vale el futbolista, llegando a ofrecer incluso más para asegurar que Deportes Tolima y el jugador no rechacen la proposición. Habrá que esperar cuál de los dos logra convencerlo, pues es casi un hecho que, llegue o no a xeneizes y millonarios, Guzmán no continuará en el fútbol colombiano después de junio.