La finca en Pereira que a punta de enseñar de café se convirtió en un gigante atractivo turístico

La pandemia se convirtió en un terror para comerciantes y pequeños emprendedores. La situación fue tan compleja que muchos se vieron forzados a acabar con sus proyectos. Pero lo que para muchos fue un periodo oscuro, para otros se convirtió en la oportunidad de darle vida a algo único. Este es el caso de Café don Gabo, una finca de Pereira que encontraron en sus instalaciones, una oportunidad. Lo que un día empezó como una idea para "tardear", se está convirtiendo en uno de los grandes atractivos turísticos de la ciudad. Pero antes de llegar a este punto, es necesario que entendamos cómo empezó y cómo han logrado llegar a este punto.

Así fue como arrancó Café don Gabo durante la pandemia

Como mencionamos anteriormente, este gran negocio arrancó durante la pandemia. En aquel entonces se pedía que la gente estuviese en lugares amplios y al aire libre; sus creadores contaban con un lugar adecuado y que cumplía con estas normas. Entonces, decidieron darle vida al popular Café don Gabo. Algo curioso de su nombre, es que proviene de don Gabriel, abuelo de Alejandra Herrera. Este hombre sembró en su familia la tradición del café. Retomemos la historia, en octubre del 2020, en plena pandemia, arranca esta idea de negocio. No inició con una proyección, Alejandra nos cuenta que aún no tenían un rumbo fijo.

Preparación especial de café que realizan en Café don Gabo durante sus recorridos

Sin embargo, su idea llegó a ser tan buena y aceptada en Pereira que poco a poco fueron creciendo. Sus horarios, que en un inicio eran únicamente de fines de semana, se terminó ampliando a toda la semana. Además de la experiencia del café, sumaron una experiencia gastronómica para todos sus clientes. Esta no solo consta de los platos típicos de la región, pues incluso incursionaron en el mundo de la repostería. Hoy en día cuentan con un plato que ha sido premiado y que tiene un sabor único, la torta de almojábana.

Lo que un día arrancó, en parte por una tradición familiar, poco a poco iba creciendo en Pereira, con pasos de gigante. Sin embargo, aún faltaba que este negocio diera el salto al mundo del turismo. Claro que este tema requirió de mucho más preparación y planeación. Sus fundadores tenían muy claro el potencial que tenían, era cuestión de saber aprovecharlo para ofrecer algo único al público.

De la oferta gastronómica a la gran oferta de turismo

Algo muy particular de esta finca de Pereira, es que cuenta con sus propios cafetales, de donde sacan el café para ofrecer a sus clientes. Uno puede entender la magnitud de este proyecto, con este tipo de detalles. Ellos mismos tuvieron la oportunidad de reconocerlo y descubrieron la manera ideal de sacarle provecho a esto. Fue entonces cuando de la mano de Santiago Ortiz, experto en turismo de la ciudad de Pereira, Café don Gabo incursiona en este mundo del turismo. La propuesta de la finca empezó con un recorrido en los cafetales. A esto hay que sumarle el espacio que usan para enseñarle a sus visitantes, cómo hacer un buen café.

Pero ojo, este no es el típico recorrido masivo donde hay un grupo gigantesco, y no es que esto esté mal. Sin embargo, la oferta de Café don Gabo, es mucho más personalizada y muy envolvente. Quien tiene la oportunidad de hacer un recorrido en esta finca de Pereira, podrá conocer con mayor detalle todo el proceso que tiene el café. Además, se ha convertido en un espacio tan atractivo, que es muy común que reciban extranjeros de todas partes del mundo. Por si fuera poco, su tours o recorridos no están cronometrados o tienen un horario fijo; una experiencia de estas la puede vivir un grupo de 10 o una sola persona.

Además, no se puede dejar de lado el calor humano que tienen todos en la finca. Son personas que hacen sentir a cualquiera como si fuera de la casa. Lo mejor de todo es que están ubicados a escasos minutos del centro de la ciudad y del aeropuerto de Pereira. Por el lenguaje no se varan, Santiago tiene un gran dominio del inglés, gracias a sus años dedicados al tema del turismo. La persona que realiza el recorrido, también es una persona con preparación y que demuestra el amor por su trabajo con cada tour que da.

El futuro de este gran emprendimiento de Pereira

Si bien el crecimiento que han tenido, ha sido notorio, aún falta bastante por hacer. Café don Gabo, tiene el potencial para ser referente turístico de Pereira e incluso de Colombia. Es por eso que han estado trabajando para hacer alianzas estratégicas y meterse de lleno en este mundo del turismo. Seguramente, en un futuro si visita Risaralda y Pereira, los diferentes hoteles y agencias de viaje, ofrecerán la experiencia única de esta finca.

Aunque no ha sido un camino fácil, la proyección de este gran proyecto, es mucha. Lo mejor de todo es que tienen todo para poder alcanzar y lograr aquellas metas que se han propuesto. Pese a que hay días donde no es fácil, rendirse nunca será una opción. Aún así ni Alejandra ni Santiago van a renunciar a este sueño que sin duda, será referente de la región. Claro que para poder descubrir todo lo que hemos hablado acá, es necesario que viaje hasta Pereira y conozca este hermoso proyecto.

