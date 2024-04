Las dos marcas de café que se venden en Londres a las que Roy Barreras les hace bulla

Con sombrero cafetero el embajador en Londres Roy Barreras hizo de entrevistador en el London Coffee Festival, un evento gastronómico anual en la capital ingleses. Quiso reconocer el trabajo de años de los colombianos detrás de dos marcas de café que están bien posicionadas en Inglaterra y Europa: Café Jaramillo y Hermanos y publicó sus historias en su cuenta X mientras-

This is Colombia 🇨🇴 at the London Coffee Festival 2024 - the world’s biggest coffee party!@LdnCoffeeFest pic.twitter.com/yUb0g4mGGx