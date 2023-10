Invamer da ganadores a caciques y clanes. “Otra vez los mismos con las mismas”

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Mientras Petro suscribe acuerdos en México y trata de lograr que el Gobierno chino financie el excedente para hacer la primera línea del metro no elevado sino subterráneo en Bogotá (ver fuente), los caciques y clanes más poderosos de cada provincia volverán a ser Gobierno en los departamentos y municipios de Colombia.

EL AJEDREZ DE PETRO: GOBIERNO EN LA PROVINCIA Y REFORMAS EN EL CONGRESO

-Publicidad.-

El presidente de la República parece haber aceptado dividir los votos de sus candidatos al Pacto Histórico y la Colombia Humana para contar con los votos de dichos clanes y cacicazgos en el Congreso.

Recordemos que el Pacto Histórico de Petro es una coalición de diversos partidos y movimientos sociales entre los cuales se encuentran: Polo Democrático Alternativo; UP - Unión Patriótica; PCC - Partido Comunista Colombiano; Maíz, entre otros. Luego está la Colombia Humana de Petro, como alianza del M-19, Movimiento Vía Alterna y parte del Polo Democrático Alternativo. Por el Pacto Histórico habrá en muchas de las regiones un candidato para cada alcaldía y gobernación; y otro por la Colombia Humana enfrentado al anterior, disputando los mismos destinos, con lo que se dividen sus votos y se distancian así de su vocación de poder.

Publicidad.

LAS DENUNCIAS DE LAS BASES DEL PETRISMO

En Departamentos como Huila y Caldas, no se hicieron esperar denuncias por parte de sus candidatos. Marco E. Hincapié, secretario general de Colombia Humana y Carmen Anachury, su segunda al mando con injerencia en el Pacto Histórico, no han manifestado oposición o preocupación por la división de los votos de la Colombia Humana y el Pacto Histórico, sin dar una respuesta clara y contundente a dichas denuncias, por lo que parece que esto obedeciera al ajedrez presidencial. Solo así, proyectos como la Reforma Laboral, cursarán con algún éxito ante el Congreso.

Según encuestas, el resultado de esta decisión que allana el camino a los tradicionales y de la configuración histórica de las élites del poder económico y no empático desde 1991 en Colombia, es la siguiente para algunos departamentos y municipios:

Atlántico: Alex Char, hijo del contratista Fuad Char, para ser reelegido (por tercera vez) como alcalde de Barranquilla. Ya había sido alcalde en 2008 y 2016, además de gobernador del Departamento en 2003, recibiendo el mandato del alcalde de su misma casa, Jaime Pumarejo; y poniendo como gobernador a otro heredero del mismo clan y sucesor de su gobernadora Elsa Noguera: Eduardo Verano de la Rosa. En cercanías aparece Rodolfo Ucrós Rosales cuñado de Eduardo Pulgar, condenado este último a 10 años de prisión por tráfico de influencias y cohecho (ver fuente), poniendo nuevamente alcalde en Soledad (ver fuente).

Cesar: Elvia Milena Sanjuan, a quien la prófuga Cielo Géneco, matrona del Clan Género, apoyaba públicamente (ver fuente). Esta última tuvo orden de captura por dos asesinatos como autora intelectual. La familia maneja los destinos del departamento desde hace más de dos décadas.

Valle del Cauca: Dilian Francisca Toro “la baronesa” regresa a la Gobernación del Vale del Cauca, tras haber dejado dicho destino a su mejor amiga, Clara Luz Roldán, durante los 4 años anteriores (ver fuente). Los candidatos de Petro están organizados en este Departamento, pero no les alcanza (ver fuente).

Santander: Hugo Aguilar, coronel en retiro condenado a 9 años por nexos con paramilitares (ver fuente), consolidó su poder desde la cárcel, e impuso a sus hijos Richard y Mauricio tanto en la Gobernación como en el Congreso. Con su presunto apoyo, van Héctor Mantilla, ahijado político de Marta Lucía Ramírez y el general Juvenal Díaz Mateus, hermano del excongresista condenado por la yidispolítica Iván Díaz Mateus (ver fuente).

Bogotá, D.C.: Iván Leonidas Name, senador por el Partido Verde, familiar del Clan Name de Barranquilla, tiene a su hija María Clara Name para repetir por cuarta vez como concejal de Bogotá, quien a su vez apoya a Carlos Fernando Galán. Esto no quiere decir que Galán pertenezca al Clan Name, pero sí que no tiene problemas en recibir su apoyo. También la alcaldesa Claudia López ha sido denunciada por Gustavo Bolívar, por participar en política al irse lanza en ristre contra él y apoyar presuntamente a Carlos Fernando Galán, continuador según Bolívar de su mandato (ver fuente).

Huila: Rodrigo Lara Sánchez, después de ser alcalde donde despilfarró en el elefante blanco del estadio de Neiva 25 mil millones de pesos (ver fuente), busca ser gobernador; destino que se disputa con Rodrigo Villalba Mosquera, quien también ha fungido como senador, ministro de Agricultura, gobernador del Huila en dos periodos: 1994 y 2004, a quien su contrincante del Pacto Histórico, Alberto Castillo, acusa como responsable del desfalco del sistema de riego Tesalia-Paicol, por 316.000 millones de pesos, que actualmente no funciona (ver fuente) y tráfico de influencias en la contratación del Hospital de Neiva (ver fuente). El alcalde Gorky Muñoz, destituido por corrupción tras entregarle contratos que le dejarán más de 100.000 millones al Turco Hilsaca, financiador del paramilitarismo (ver fuente), se quiere reelegir en cuerpo ajeno a la alcaldía de la ciudad (ver fuente).

Caldas: Henry Gutiérrez, heredero del actual gobernador, Luis Carlos Velásquez Cardona, fichas según opositores de los Lizcano en Caldas, traidores de las bases populares del Pacto Histórico en este Departamento, es el más opcionado. Aparecen en el escenario: Luis Eduardo Rivas como candidato de Mario Alberto Castaño, condenado a 16 años de prisión por corrupción (ver fuente), quien a su vez tiene -según denuncian simpatizantes de la Colombia Humana en ese Departamento- a Jorge Rojas Giraldo para la alcaldía. Las denuncias presentadas ante Marco E. Hincapié, secretario general de Colombia Humana y Carmen Anachury, su segunda al mando, no fueron respondidas a las bases populares del Pacto.

Antioquia: Fico Gutiérrez, señalado por recibir apoyos de la oficina de Envigado (bacrim heredera del poder de Pablo Escobar), nuevamente a la Alcaldía de Medellín (ver fuente).

Vaupés: Hay 51.000 habitantes y se elige gobernador con 5.000 votos. La compra de votos por parte de Iván Ávila y el representante Camilo Ávila del Partido de la U, quienes metieron a indígenas de la comunidad wasay en cambuches numerados en Mitú para contar sus votos. El ministro del Interior y de Justicia no ha hecho nada, al parecer, por esperar en reciprocidad los votos de los Ávila para la aprobación de la Reforma Laboral de Petro en el Congreso (ver fuente).

Consolidado de encuestas por Invamer: https://www.cne.gov.co/encuesta2/29-invamer-sas

En el centenario del poeta huilense Ángel Sierra Basto, recordamos sus jocosas palabras:

CAMPAÑA DE MITACA

Transitan otra vez los caballeros por las veredas y por los caminos de nuevo los discursos culebreros en plazas y en veredas campesinas.

Verborrea de perennes promesos la beca, el carreteable, los destinos el repudio a finanzas de coqueros y abrazos de la paz con asesinos, Y la camisa con la falda afuera van abrazando en público a cualquiera repartiendo cervezas y aguardiente al que en consulta popular es cliente. Ponen empuje para sus carismas y otra vez los mismos con las mismas.

[email protected]