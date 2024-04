Por qué Petro yerra en reforma a la salud, y por qué no se equivoca con la policía

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Las EPS o Entidades Promotoras de Salud (no “Empresas Patrocinando Senadores” -guiño, guiño-) son instrumentos de un poderoso desfalco a las arcas del Estado (ver fuente 1; fuente 2; fuente 3, fuente 4). Pero ojo: son instrumentos a secas.

Con esto quiero decir que las EPS no son la causa del desfalco en sí, sino el instrumento para lograr esos objetivos.

Ahora, si se confiere dicha responsabilidad a los alcaldes (como pretende la Reforma a la Salud de Petro), el único resultado es que el latrocinio será más rápido y descarado por su descentralización y mucho más difícil de controlar.

No es lo mismo controlar 29 EPS con todas las IAS y veedurías ciudadanas, que 1101 alcaldes ejecutando estos recursos. Ese es mi punto.

Seguramente los municipios más corruptos de todos, con menores controles, se quedarán sin salud y como no somos un Estado federado, sino centralista, tendremos todos que suplir el problema de la salud en esos agujeros negros remotos.

Pensemos con cabeza fría. Muy pocos alcaldes en los 1101 municipios y 12 Distritos de Colombia han llegado a dicha dignidad por votos de opinión y los sueldos no alcanzan para pagar sus campañas políticas (2.500 millones en un pueblo pequeño; cerca a los 10.000 millones en una ciudad intermedia; y más de 10.000 millones de pesos en un Distrito). ¿Se van a resistir a meter la mano en el presupuesto a la salud para pagar sus campañas políticas?

LA REFORMA QUE NECESITAMOS INCRÉDULOS, PETRISTAS, URIBISTAS Y DEMÁS.

Mientras las campañas políticas no las financie el Estado, prohibiendo la intervención de la empresa privada de manera taxativa, habrá corrupción.

En materia de pesos y contrapesos, los alcaldes no tienen posibilidades de ser judicializados por este futuro desfalco porque el aparato judicial está colapsado y somos pioneros en el Cartel de la Toga, es decir, jueces cómplices de corruptos (ver fuente); un Congreso recibiendo en un porcentaje importante la financiación de las EPS para defender sus intereses, con presidentes del partido dando avales a acaldes a cambio de financiación y un Ejecutivo con mejores intenciones que criterios para dar con el foco del problema en 1101 municipios y 12 distritos.

Quisiera hacer un movimiento de colombianos comprometidos para lograr que las campañas políticas las financie el Estado prohibiendo la intervención de la empresa privada de manera taxativa a través de Instagram: ucrosylicht

Mientras eso no cambie, el problema de quién administra mantendrá la situación igual.

II - PETRO VS. LA POLICÍA

Petro insultó a la Policía Nacional el día de ayer en una alocución en el Movistar Arena sobre Seguridad, a la que como es costumbre llegó 2 horas y media tarde:

“Todo policía de barrio sabe dónde queda la olla (de vicio), lo que pasa es que la olla compra al policía”.

La rechifla no se hizo esperar (por parte especialmente de la Policía) a lo que Petro agregó:

“Esto lo saben, no solo el que chifla, sino cualquiera de los que estamos aquí presentes, cualquiera que sepa la vida de un barrio bogotano sabe perfectamente que el crimen, al convivir con la Policía en el barrio, es capaz de cooptarla”.

REFLEXIONES DE SEGURIDAD

La única manera de desmotar el Bronx, la olla de ollas, fue trayendo 2500 uniformados de diversas ciudades del país a Bogotá, porque los locales siempre advertían a los capos cuándo iban a hacer operativos y nunca se lograban capturas ni incautaciones (ver fuente).

Hace 5 años, hurtaron mi vehículo en un taller de Suba (ver fuente). La Fiscalía no hizo nada. Así que me armé de valor para recuperarlo. Cuando llegué al taller donde estaba desguazado, un policía me acudió diciendo: “Usted no se confíe de los policías del CAI cercano, todos ellos trabajan como cómplices del taller que desguaza carros. Yo estoy hoy haciendo un reemplazo y puedo decirle que el mes pasado desguazaron una camioneta y en los últimos meses, tres carros más”.

Poco tiempo después, ahí mataron los policías a una estudiante de psicología que pasaba por el lugar mientras había una marcha. El CAI de la Gaitana fue quemado posteriormente. No sé qué fue de ellos pero el mensaje me quedó claro.

La única reforma en seguridad que debe haber, es rotar a los policías de manera permanente, de una cuidad a otra, para que no establezcan relaciones económicas con la criminalidad.

Lo mismo vi en Neiva en la casa de mi madre. Hasta que no llegó un comandante nuevo a manejar la Policía Metropolitana de la ciudad haciendo cambios en los CAI, no se saneó el barrio Calixto, donde había 4 capturas diarias para 4 hurtos diarios.

No toda la Policía es bandida, hay muchos hombres y mujeres honorables en esa institución, cuyo valor es digno de ser reconocido: solidarios con los pobres, conscientes de su compromiso social, abnegados y valientes; implacables contra el delito, con la claridad de que “deber antes que vida”; pero de otro lado, hay que mirar objetivamente los bajos sueldos, los orígenes humildes donde “vida antes que ley” es la constante, donde muchas veces, entre esa precariedad el camino para lograr igualdad, dignidad, e incluso garantizar la vida, fue determinado por los “atajos antes que ley”.

De dos padres ladrones, muchas veces el segundo hijo estuvo destinado a continuar con el oficio que vieron desde niños, pero con el uniforme de policía… Tal como pasa con los políticos y con los gerentes de las EPS judicializados, de médicos diagnosticando cáncer para vender por un porcentaje la quimioterapia en beneficio de un laboratorio o un medicamento psiquiátrico; de jueces cooptados al servicio de amigos políticos para lograr ascensos a magistrados o recibiendo coimas que son hoy la base de su patrimonio… Colombia es un país de bandidos. Pero como he dicho, son muchos, no todos.

Said so.

