Roche, el poderoso laboratorio suizo invertirá millones para consolidarse en Colombia

Con más de 120 años de historia, Roche está más que posicionado como uno de los líderes de la industria farmacéutica a nivel mundial. Actualmente, según Brand Finance, es la segunda empresa más valiosa del sector, tan solo por detrás de la estadounidense Johnson & Johnson y por delante de gigantes como la también estadounidense Pfizer y la alemana Merck.

Uno de los medicamentos por lo que más ha sido reconocido históricamente Roche es Redoxón. El suplemento de vitamina C que representó el hito de haber sintetizado ácido ascórbico artificialmente por primera vez en la historia. No obstante, en 2004 decidieron venderle a la alemana Bayer su filial de medicamentos de venta libre (aquellos que no requieren prescripción) por 2.380 millones de euros, perdiendo los derechos de uno de sus medicamentos estrella.

La llegada de los suizos a Colombia se dio hasta 1957, año en que decidieron abrir una fábrica de 1.250 metros cuadrados en la localidad de Fontibón en Bogotá, después siguieron creciendo y hoy en día tienen su sede central cerca al Parque de la 93, también en la capital.

En estos 66 años la cooperación entre la farmacéutica y el país ha sido constante, pero nunca habían hecho una apuesta tan grande como la que están haciendo ahora. Solo en 2023, Roche ha invertido cerca de USD 40 millones tanto en investigación como en equipos e instrumentos, pero particularmente en un innovador centro de distribución de 4.545 metros cuadrados que se encuentra ubicado en el municipio de Cota, Cundinamarca.

Además, planean invertir hasta USD 240 millones en los próximos cinco años para que dicho centro esté en vanguardia, no solo del almacenamiento y distribución de medicamentos, sino también en pruebas diagnósticas, dispositivos médicos e investigación en campos en las que son líderes como la inmunología, las enfermedades infecciosas y huérfanas, la oftalmología, las neurociencias y la medicina personalizada.

