Esto le cuesta aplicarse perfume diariamente; es más barato de lo que se imagina

No solo le contamos cuánto le cuesta y cuál gama le ayuda a economizar mejor, también le damos algunos consejos para que dure más la fragancia

.Publicidad.

Aplicarse perfume es una de las acciones indispensables en la rutina de muchos, pero las fragancias en su mayoría son costosas y las que no, deben aplicarse en mayor cantidad para que su olor perdure o destaque por más tiempo como las otras. Es por eso que aquí le contamos cuánto vale cada atomizada o aplique de perfume que usted se hace al día y si vale la pena comprar uno caro.

Según el creador de contenido ‘el man de los descuentos’ no vale la pena comprar la gama de perfumes más alta del mercado. Hizo las cuentas con perfumes de todo tipo, primero tomo como referencia el perfume de $20.000 pesos de D1. En ese caso cada vez que hace ‘poof’ gasta 13 pesos, y si lo hace 5 veces al día para retocar el olor gasta 67 pesos, alcanza para 1.500 vaporizaciones. Pero el olor no dura mucho y lo describió como pegajoso. Por lo que tendrá que echarse muchas más veces y puede salirle más caro si se acaba rápido.

..Publicidad..

Por otro lado está el perfume de Zara que cuesta $100.000 pesos, aquí cada splash sale en 67 pesos, es decir, 333 pesos 5 veces al día. Aquí el olor dura más por lo tanto no tendrá que aplicarse tanto y el precio es asequible. Existe otra opción donde invierte un poco más pero le durará bastante, un perfume de Calvin Klein que cuesta $329.000 y es de 100 mililitros como todos los anteriores. Con este le saldrá en 239 pesos cada aplicación y 1.097 pesos cinco veces al día. En estos casos vale la pena pues no tendrá que retocar el perfume gracias a su buena calidad y aún no es un costo excesivo.

...Publicidad...

Finalmente, estan los perfumes de gama muy alta como Christian Dior que cuestan $508.000 pero sólo 50 mililitros. Aquí ya se siente bastante el cambio, cada splash cuesta 677 pesos y 5 veces serían $3.338. Por lo que ya es un costo que poco ayuda al bolsillo y a futuro le perjudica también como los más baratos.

....Publicidad....

Pero según algunos expertos, existen ciertos consejos para que un perfume dure más. Lo primero es que no importa donde se lo aplique no debe frotarlo pues esto disminuye el olor. Otra cosa que puede hacer es aplicar vaselina en la zonas en las que se pone loción para avivar el olor.

| Ver también: El Éxito está rematando celulares, computadores, y otros artículos con hasta el 75% de descuento