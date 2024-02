.Publicidad.

Si existe una época famosa por sus descuentos es febrero y enero, esto debido a que se termina la temporada de compras en diciembre e inician los remates. No obstante, ese no es el caso del Éxito, es aún mejor pues están celebrando 75 años de operación y anunciaron promociones vigentes hasta el próximo 17 de marzo. Aquí le contamos de qué se tratan los descuentos del Éxito para que aproveche artículos con hasta el 75%.

Son más de 5.000 productos los que estarán en descuento, de hecho, según lo indicó La República los clientes van a poder adquirir un 70% de descuento en el precio de una segunda unidad de categorías como textiles hogar.

Pero otra sección que está botando la casa por la ventana es la de tecnología / electrodomésticos, donde consigue artículos hasta con el 50% de descuento y podrá comprarlos tanto en la página web como en las sedes físicas de todo el país. Además, algunos productos tendrán el 0% de interés para pagos con hasta 75 semanas de plazo.

Estos son algunos de los artículos que va a encontrar con el 75% en las tiendas:

- Computador Acer Gaming Ci5 RTX2050 a $2’293.630 pesos pagando con Visa.

- Televisor Samsung 58” LED a $1’599.900 pesos pagando con tarjeta Éxito.

- Computador Lenovo Ci5 All in One a $2’313.480 pesos pagando con tarjeta Visa.

- Celular Samsung Galaxy A04S a $379.862 pesos pagando con tarjeta Visa.

- iPhone 15 de 128 GB a $3’279.900 pesos.

- Lavadora Samsung carga superior de 15 kg a $1’668.108 pesos.

- Olla a presión abre fácil de Universal a $209.994 pesos pagando con tarjeta Éxito.

