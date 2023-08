La mala experiencia que vivió Marilyn Patiño en Los Reyes por la que salió corriendo del canal

.Publicidad.

La actuación es un mundo sumamente complejo. Aunque poco se sabe al respecto, el trato que puede recibir alguien que no sea protagonista, no es el mejor. Esto ha quedado más que claro con las recientes declaraciones de la actriz Marilyn Patiño. Antes de ganar el gran reconocimiento que tiene hoy en día, la caleña participó en la producción Los Reyes. Sin embargo, para ella, esta no fue una experiencia nada agradable. La mujer no tenía un papel protagónico, todo lo contrario, hacía parte del grupo de extras de la novela. Allí descubrió una cara amarga de la actuación en Colombia.

La mala experiencia de Marilyn Patiño en Los Reyes

En el espacio de La Sala De Laura Acuña, la mujer compartió diferentes momentos de su vida y carrera. Sin embargo, hubo uno que llamó la atención, respecto a los otros. Se trata del momento en que Marilyn Patiño trabajó en la popular novela Los Reyes. En aquella producción, el papel que interpretó la actriz caleña no era uno de los principales. Esto no quiere decir que no tenga importancia. Era un papel que no aparecía en todas las escenas de la novela. Sin embargo, la mujer sí llegaría a tener un rol importante en algún punto. Pese a esto, la mujer decidió renunciar a su personaje y a la producción.}

Una decisión que quizás muchas personas podrían cuestionar. Pero la realidad es que la mujer no pasó un buen rato trabajando en aquella novela. Según contó la actriz, una asistente de dirección la maltrataba, un coordinador solía gritarla en las grabaciones. Estos malos tratos terminaron con el peor desenlace. Esta mala experiencia de Marilyn Patiño en Los Reyes causó que ella renunciara. La mujer no se guardó nada y cuando salió de la producción le cantó la tabla a todos; incluso la llegaron a amenazar con un veto. Finalmente, Diego Trujillo fue de los pocos que se acercó a la mujer para demostrarle su apoyo.

Sin embargo, la carrera de la actriz no acabó allí, todo lo contrario. Tras este problema, la mujer logró ganar el casting de Sin tetas no hay paraíso. Una producción que fue sumamente exitosa, y un papel para el que se preparó como pocas lo hacen.

