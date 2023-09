El bailarín creador de Zumba que quiso hacerse millonario con el video sexual de Luly Bossa

Después de vivir un infierno por el abuso a su intimidad la actriz convirtió su dolor en un libro exitoso, ahora es coaching y tiene Only Fans

.Publicidad.

Se imagina que su ex conserve un video íntimo suyo y tiempo después este clip sea expuesto. Este es el caso del video sexual de Luly Bossa, respetada actriz que ha participado en telenovelas como 5 viudas sueltas, El Zorro: La espada y la rosa, El baile de la vida, Isabel me la veló, Morena Clara, entre muchas otras. A quien le opacaron su carrera por la injusticia social de que el hombre que publicó el video era un ‘héroe’ por haberse acostado con ella, mientras ella una ‘cualquiera’.

El derecho a la intimidad es algo que le arrebataron a Luly, Beto Perez, un coreógrafo de renombre que se hizo aún más famoso por inventar el popular baile deportivo ‘Zumba’, sería el presunto sospechoso de que ese video saliera al aire, no solo fue el ex novio de la actriz si no que era el único que tenía la cinta en su poder.

-Publicidad.-

Sin contar la famosa participación de la periodista Graciela Torres, ‘La Negra Candela’, quien emitió 15 segundos del vídeo íntimo en televisión. Y es que aquel hombre tenía todo un historial de grabarse y difundir los videos. El coreógrafo e instructor de gimnasio, Alberto Pérez, tenía relaciones con tres mujeres diferentes en lugares distintos. Una era una jovencita de la que nunca se supo su identidad, la segunda una mujer casada y al parecer bastante adinerada y la tercera era nada más y nada menos que la reconocida actriz Luly Bossa. Todas expuestas al público en video.

De inmediato el caso pasó a los estrados judiciales, la periodista Torres fue denunciada penalmente y después de varios años tuvo que pagar una indemnización de varios millones de pesos. Después de muchos años, nunca se supo con claridad quién difundió el video pero todo apunta a que fue el creador de ‘Zumba’. En el año 2015, Luly Bossa, publicó su libro autobiográfico ‘Fuego entre las piernas’, donde con lujo de detalles habló de su caso y el testimonio es estremecedor.

Publicidad.

Según lo cuenta la actriz, una maquilladora del gremio que la conocía le contó cómo ‘La Negra Candela’ había aprovechado la situación: “No le hagas ese daño, mira que está embarazada, piensa en el otro niño”, fue lo que le comentó la joven a la periodista, y la respuesta fue de no creer: “¿Quién la manda a dar papaya? Además si no lo hago yo, alguien más lo va a hacer” .

Por otro lado, la indolencia que la actriz expresó recibir de su ex fue otro duro golpe, sus abogados se contactaron con él: “Alberto Pérez habla con Jaime Lombana Villalba de ‘Lombana & Villalba Abogados’, soy el penalista encargado del caso de Luly Bossa por la divulgación de un video en el que usted está teniendo relaciones sexuales con ella y usted tuvo la vileza, la bajeza y poca hombría de permitir la publicación del mismo”, fue lo que le dijeron cuando levantaron el telefono.

Al cuestionarle lo que hizo, él simplemente se limitó a negarlo todo y explicar que le había sido infiel a Luly con las mujeres de los otros dos videos. Lo duro de este caso es que por muchos años, la carrera de la actriz se vió afectada mientras el hombre ganaba más dinero y fama. Muchos lo alababan por haberse acostado con ella, mientras la criticaban por haber grabado un video con él, revictimizándola como la ‘promiscua’ y enalteciendolo cómo el ‘héroe’ que logró hacerlo con una mujer tan guapa.

En la actualidad Beto Perez cuenta con 1,2 millones de seguidores en instagram, sigue dedicándose a la zumba, el deporte y el baile. Vive en Estados Unidos, hace varios eventos y la asistencia es monumental, sin recibir consecuencia alguna. En el caso de Luly Bossa, es mamá, coaching, creadora de contenido e incluso tiene Only Fans, reivindicando la forma en que juzgaron su desnudes. Pues no sólo siguió adelante si no que se volvió una cara de muchas mujeres que sufren abuso y tiene más de medio millón de seguidores.

| Ver también: La lección de humanidad que le dio Luly Bossa a Marbelle