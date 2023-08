Famosas, hermosas y criticadas: las divas que más levantan polémica en Colombia

.Publicidad.

Colombia ha sido cuna de decenas de artistas que resaltan en el mundo del entretenimiento por su talento y carisma, entre estos se destacan hermosas modelos, actrices y presentadoras algunas de ellas son admiradas por su rápida evolución y crecimiento en la televisión colombiana y otras de ellas durante los últimos años han sido fuertemente criticadas en las redes sociales por romper los tradicionales parámetros de como una mujer debe comportarse. Entre esas famosas colombianas están Sara Uribe, Sara Corrales, Aura Cristina Geithner, Luly Bossa y Carolina Cruz.

Algunas de ellas han recurrido a los retoquitos estéticos para resaltar su belleza y disimular el paso del tiempo en su apariencia, otras han hecho declaraciones en televisión nacional que durante meses las hicieron blanco de críticas y otras simplemente quisieron hacer de su imagen una fuente ingreso. Aquí le contamos algunos de esos “escándalos” que han que estás hermosas mujeres sean fuertemente señaladas.

-Publicidad.-

Vea también: Los totazos que le dio la vida a Jhonny Rivera y que no lograron tumbarlo

Sara Uribe

Publicidad.

La modelo y presentadora paisa de 32 años se dio a conocer con su participación en el relity de RCN ‘Protagonistas de Novela’, después de hacerse nombre y ser una de las conductoras de televisión más cotizadas tuvo una larga relación con el futbolista Fredy Guarín con quien tuvo hijo. Cuando dicha relación terminó en redes sociales la comenzaron a atacar por este capítulo de su vida.

Sin embargo, en los últimos meses los procedimientos estéticos que ella misma comparte en sus redes sociales le han traído muchos más malos comentarios, pues muchos señalan que no se acepta como es y otros la aplauden por querer verse cada vez más hermosa.

Entre esos procedimientos Sara Uribe ha señalado que se ha aplicado Botox, además ha dicho en varias ocasiones que en sus inicios se sometió a algunas cirugías para mejorar su apariencia como lo son una mamoplastia y una liposucción, también arregló sus dientes.

Sara Corrales

La modelo, actriz y empresaria que desde hace un tiempo reside en México, ha sido protagonista de varios escándalos uno de los más conocidos fue su fugaz relación con el actor Robinson Díaz, mientras él estaba casado con, la también actriz, Adriana Arango. Pero en los últimos meses, las críticas que reciben ya no tienen nada que ver con esta pasada polémica, sino que ahora se centran en su apariencia y hasta en su forma de hablar.

La paisa es bastante activa en sus redes sociales, casi que a diario comparte con su más de 3 millones de seguidores su rutina, sus nuevos proyectos y sus momentos importantes, en varios de estos videos sus admiradores señalan que la actriz colombiana ha perdido su acento y que por el contrario ahora habla como si fuese mexicana.

Otro de los rasgos más señalados y criticados de su vida son su apariencia, pues muchos señalan que ya no posee un aspecto natural, aunque Sara Corrales nunca se ha referido a este tema ni ha revelado si se ha realizado este tipo de procedimientos.

Aura Cristina Geithner

Es una de las actrices más reconocidas de la farándula colombiana, aunque desde hace un tiempo su participación en la pantalla chica es casi que inexistente, su actividad en redes sociales la han hecho seguir en el radar de los medios y de cientos de personas.

La popularidad de la actriz ha crecido con los diferentes contenidos que comparte en su Instagram entre los que se destacan sus sensuales fotos, además en varias ocasiones la bogotana se ha referido a su perfil en la plataforma OnlyFans, en la cual mediante una suscripción sus seguidores pueden acceder a fotografías y videos exclusivos.

Esto mismo también la ha hecho ser blanco de críticas, pues muchos aseguran que no se comporta como una mujer de su edad. Cabe recordar que Aura Cristina Geithner tiene 56 años. Sumado a su perfil de OnlyFans, la actriz vende su ropa interior y es creadora de podcast eróticos.

Luly Bossa

La actriz Luly Bossa parece reinventarse todos los días para estar al ritmo de sus seguidores, a sus casi 60 años, sigue conquistando y derrochando sensualidad. Por ello, desde hace un tiempo decidió incursionar en el contenido para adultos a través de la plataforma OnlyFans.

A pesar de que es muy elogiada por su faceta como creadora de contenido eroticos, también ha sido fuertemente señalada. Al igual que Aura Cristina Geithner, muchos de sus seguidores son capaces de comentarle en sus publicaciones que debería actuar como una señora de su edad y dedicarse a cuidar a su hijo.

A principios de este año, Luly Bossa anunció que como parte de su proyecto como creadora de contenido había creado un calendario con fotos exclusivas suyas. Esto también le supuso ser blanco de malos comentarios.

Carolina Cruz

La presentadora, modelo y empresaria se hizo blanco de fuertes críticas por una opinión que dio en medio del programa matutino de Caracol ‘Día a Día’ en marzo de este año, aseguró que las mujeres que se sometieron a explantación de prótesis quedaban luciendo como hombres y planas como una pared, comentario que incomodo y enojó a muchos.

Después de las polémicas declaraciones varias famosas que se han sometido al retiro de implantes mamarios se pronunciaron; Alejandra Giraldo, quien se encontraba en el mismo set de Carolina Cruz ese día, comentó que las explantaciones mamarias no deberían ser vistas como una moda, pues convertía el tema muy leve y superficial. Tras ella siguieron mujeres como Mabel Cartagena, quien aseguró no sentirse un hombre al hacer la explantación mamaria, también la actriz Norma Nivia dijo que la prótesis no define la feminidad de una mujer.

A causa de la polémica causada Carolina Cruz a través de redes sociales quiso explicar la situación y lo que realmente había dicho, en su momento aseguró que había sido mal interpretada.