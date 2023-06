El secreto de Elianis Garrido para triunfar “Mis tetas me han ayudado” 

.Publicidad.

Desde su participación en Protagonistas de Nuestra Tele en el 2012, Elianis Garrido logró captar la atención de los reflectores, ha hecho parte de grandes producciones como actriz, también se ha destacado como presentadora, además es modelo y bailarina. Si bien los inicios de la barranquillera fueron un tanto escandalosos, hoy en día es una de las mujeres con mayor reconocimiento en la televisión colombiana.

Recientemente, estuvo como invitada en el programa de entrevistas de la Española Eva Rey, ‘Desnúdate con Eva’, en este espació la presentadora de ‘Lo sé todo’ reveló algunos detalles de su vida que muchos de sus seguidores desconocían.

-Publicidad.-

Elianis Garrido confesó que durante la pandemia vivió cuadros severos de depresión en los que incluso llegó a pensar en quitarse la vida. También habló sobre su relación con su esposo y su deseo de ser mamá. Uno de los temas que más causó controversia fue sobre sus procedimientos estéticos, pues confesó que se ha sometido a 8 cirugías de las cuales dice que no se arrepiente.

¿Por qué Elianis Garrido dice que sus senos le han ayudado?

Primero, Eva Rey le preguntó por el uso de bótox, ante esto la barranquillera no tuvo ningún tapujo en reconocer que desde hace aproximadamente 5 años se inyecta está sustancia “Desde los 30 lo hago, una vez al año o dos veces, dependiendo de que tanto este marcado. Sólo en las líneas de expresión, pero nunca me planchó del todo me dejó el 30%”.

Publicidad.

Posteriormente, la también empresaria contó que se ha sometido a 4 cirugías en la nariz y otras 4 en el busto. Específicamente, las de los senos, en su mayoría fueron por complicaciones médicas después del aumento.

Vea también: Sí era guapo: las imágenes de los inicios de Carlos Calero, no necesitaba cirugías

“la primera vez me operé por estúpida, porque yo tenía mis senos pequeños, bonitos, pero me dejé influenciar con ‘solo las pechugonas triunfaban’ y yo quería modelar. Me puse unas prótesis gigantes (…) una se me estalló y me dio una infección. Con la segunda, me apareció una masa y tenía miedo de que fuera cáncer, gracias a Dios fue negativo. La tercera, no me la cuida (…) se encapsuló y con la última me las reduje”.

Después aseguró que sus senos han sido muy importantes para ella “Hoy en día digo ‘Jupecha, me hubiese quedado con mis téticas, chiquitas, natural. Pero eso lo dicen todas las mujeres que se arrepienten de las prótesis. Ahora, no me arrepiento. A mí, mis tetas me han ayudado”.

Finalmente dijo que no es una mujer anti-cirugías “si un día se me llega a caer todo, me lo voy a subir todo porque si tengo la plata y tengo la salud voy pa’lante”.