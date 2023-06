"Ya no hay tantos proyectos" la razón por la que Isabel Estrada dejó la actuación y se dedicó al deporte

.Publicidad.

Parece que el mundo de la actuación en Colombia no pasa por su mejor momento y prueba de esto es la vida de algunos actores en la actualidad. Y es que, han sido varios los que han manifestado que no hay suficientes proyectos para la cantidad de actores y actrices que hay. Un claro ejemplo de eso es Kepa Amuchastegui, incluso Majida Issa, pero a ellos se ha sumado un nuevo talento que hace mucho no hace presencia en alguna producción. Se trata de la reconocida Isabel Cristina Estrada, mujer nacida en Medellín, y tuvo varias apariciones en diferentes producciones de la televisión colombiana.

Y es que, esta paisa tiene tanto talento que en el año 2008 fue ganadora del premio a "Mejor actriz revelación" en los Premios Tv y Novelas, por su participación en 'Nuevo Rico, nuevo pobre'. Pero las actuaciones de Isabel Cristina Estrada son muchas, pues también hizo parte la famosa novela 'La viuda negra', 'Mujeres asesinas', 'El Joe, la leyenda', 'Los Victorinos', entre otras producciones conocidas en el país. Sin embargo, han pasado buenos años desde que la mujer no hace parte de alguna producción y la única manera de poder verla es por medio de sus redes sociales, donde suele ser bastante activa con el contenido que comparte.

Ahora bien, en una entrevista que le hicieron desde el programa de entretenimiento 'Lo sé todo', averiguaron por qué la mujer no ha hecho parte de más producciones. Tal parece que la mujer no ha contado con suficientes oportunidades para seguir dedicada a este mundo tan competitivo de la actuación. Es por eso mismo que Isabel Cristina Estrada decidió cambiar el rumbo de su vida y ahora está dedicada casi que al 100% en el deporte. Y es que, en sus redes sociales es muy fácil ver la vida tan activa que tiene la actriz, algo que le ha servido bastante, pues en su Instagram cuenta con 758 mil seguidores.

