Todos querían tocarla: el evento en el que casi ‘matan’ a Andrea Valdiri

La estupidez de muchos ‘fanáticos’ no tiene límites. La influencer tuvo que salir en medio de empujones y maltratos en el American Fest Cúcuta

.Publicidad.

En Cúcuta se realizó un evento llamado American Fest Cúcuta, en el Ecoparque de Comfanorte. Un evento cultural con música, gastronomía y moda. Según el diario ‘La Opinion’, el evento contó con la presencia de diversos famosos de la farándula colombiana. No obstante, la invitada especial fue la influencer y bailarina barranquillera, Andrea Valdiri, quien asistió sin la compañía de su esposo y también influencer Felipe Saruma. No obstante, eso no fue impedimento, para que sobre las 8:30 de la noche la costeña se subiera a la tarima y causara todo tipo de reacciones.

La influencer, cuenta con más de 9 millones de seguidores, y muchos de ellos la esperaban en el evento, incluso coreaban su nombre, todo con la intención de conocerla, tomarse una foto con ella y atesorar el recuerdo. Pero lo que nadie se esperaba, fue la reacción del público cuando Andrea Valdiri, se dirigió hacia el carro que la llevaría al hotel donde se hospedaba. Muchas personas se abalanzaron hacia ella para tocarla y la maltrataron un poco. Incluso, algunos fanáticos tuvieron que ser apartados por los hombres de seguridad, formandose una algarabía total por la presencia de la influencer.

-Publicidad.-

Para muchas personas, esta situación era un sin sentido, pues se trata de una creadora de contenido y no sienten que su aporte sea relevante, comentando con duras críticas: “Oye qué locura de la gente de verdad no entiendo tanta inmadurez y niñería dándole tanta importancia y ella ganado plata y de tras de ella hay un montón de “influencers” de pacotilla”, “Ahora entienden porque tenemos una clase política depredadora....ellos saben que hay un pueblo sin cabezas”, “No entiendo cual es el talento de andar valdiri para desatar esa locura”, entre otros comentarios. Sin duda, reacciones bastante divididas, mientras algunos peleaban para poder tocarle un hombro, otros no veían nada bueno en ella.

|Ver también: La influencer extranjera que dio "papaya" y atracaron en Medellín: dejó mal parqueada a Colombia

Publicidad.