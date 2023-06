La influencer extranjera que dio "papaya" y atracaron en Medellín: dejó mal parqueada a Colombia

.Publicidad.

Colombia es un país amado por muchos y odiado por otros tantos, pues su riqueza cultural, su flora y fauna, sus paisajes paradisíacos, pero sobre todo, la calidez de su gente, lo hacen un destino muy atractivo para muchos turistas alrededor del mundo. Sin embargo, nuestra belleza es opacada por la sombra del robo a extranjeros. En diferentes partes del país, cobran excesivas sumas por cualquier servicio a personas que no conocen el cambio de la moneda. Además, de hurtos inescrupulosos en las calles que nos posicionan como un país bastante inseguro.

Esto le sucedió, a la famosa influencer mexicana Tammy Parra, quien contó a través de sus historias que la robaron en un uber. La creadora de contenido, explicó que pagó con un billete de 50 mil pesos y el conductor solo le devolvió dos billetes de 5 mil, es decir, 10 mil pesos, pero ese no era el costo de la carrera. No obstante, ella no dijo nada porque no sabe cómo se maneja la moneda colombiana, pero sí le pareció bastante extraño. Siendo víctima de una estafa, además, le preguntó a un amigo colombiano que tenía cerca y este le confirmó que lo que pasó no estuvo bien, un caso más de robo a extranjeros.

Ante la penosa situación, los internautas colombianos no se quedaron callados y reprocharon este pésimo comportamiento por parte de sus compatriotas: ”No hay que normalizar estas conductas, dan pena que sean así con extranjeros y colombianos. Que mal aprovecharse de esa manera de alguien que no sabe bien de nuestra moneda. ¡Eso no es cultura!”, “Por eso es que tenemos tan mala fama en cualquier lado”, o “Y dicen que en Bogotá y Cartagena no faltan los paisas doble moral”, entre otros comentarios que señalan la pésima conducta que se tiene con el robo a extranjeros. Una historia que nos deja mal parados y con mala fama en el exterior.

