Rodolfo Hernández se quiere quedar con la Casa de Petro en Bogotá

.Publicidad.

En noviembre de 2021, se inauguró por lo alto la primera Casa Petro en Bogotá. Juan David Duque, un joven de 29 años, llegó al candidato del Pacto Histórico por consejo de su entrañable amigo, el alcalde de Medellín. Por asumir los costos de la Casa Petro, la logística de la sede y ser pupilo de Daniel Quintero, Petro le prometió a Duque un puesto en la lista del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por Bogotá y sellaron una alianza después de cuatro reuniones en el despacho del candidato.

Sin embargo, Petro no cumplió con su palabra, una vez el Pacto Histórico publicó las listas al Congreso, el nombre de Juan David Duque no figuró por en ningún reglón a pesar de que un mes antes se había proclamado candidato a la Cámara ante cientos de invitados en la Casa Petro que hoy pende de un hilo. Tras el desplante de Petro, la sede llegaría a su fin pero no se extinguiría ya que en su reemplazo Rodolfo Hernández pasaría a tomar las riendas de esta sede ubicada en la localidad de Teusaquillo en el centro de Bogotá en donde el arriendo cuesta entre 8 a 10 millones de pesos. La sede petrista ahora pasará a llamarse la Casa Rodolfista, la primera en la capital.

-Publicidad.-

Le podría interesar: