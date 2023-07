Los tres restaurantes de Bogotá perfectos para una cita romántica

.Publicidad.

En la ciudad sobran los sitios a donde ir a cenar. Pero no es lo mismo salir a comer una noche cualquiera que disfrutar de una cena en los mejores restaurantes románticos en Bogotá. Tienes que pensar en todos los detalles y saber lo que quieres. ¿Prefieres un ambiente íntimo y cómplice para la conversación? ¿O tal vez una espectacular decoración que sirva de fondo a tu primer beso?

Es difícil defraudar cuando hay tantas buenas opciones. Pero una cena romántica exige un poco más. No basta simplemente con no defraudar: uno quiere impresionar. Escoge uno de estos tres restaurantes para no fallar.

Restaurantes románticos en Bogotá

Restaurante T-Bone

Uno de los restaurantes más románticos de Bogotá. Este restaurante cuenta con un luminoso y espacioso salón, así como de una coqueta terraza, en los cuales la decoración es calida y amigable. Se destaca por su amplia carta nutride platos colombianos.

El rango de precios varia entre 27.778 - $ 168.200, dejando por fuera la carta de vinos.

Storia D’amore

El restaurante evoca lo más romántico de la gastronomía y la decoración italiana. Cuenta con piezas traídas de este país europeo, por ejemplo, un espejo que se remonta a la antigüedad y accesorios únicos de lámparas y más que lo hacen como de película. La experiencia allí transporta a los comensales al estilo de vida italiano. Incluso su dueño, afirma que allí llegan muchas parejas a la semana para pedir la mano. Es tanto el éxito que ya cuentan con 8 puntos y esperan abrir uno más en Medellín.

Los precios en este lugar pueden variar entre 23.000 - 175.000.

Santa Fe Cafe & Restaurante

Santa Fe Restaurante está enmarcado en una casa de principios del Siglo XX, decorada al estilo vintage para que te sientas en la Bogotá de la época y tu visita sea una experiencia memorable, en sus cuatro ambientes bien definidos: salón, sala, terraza y patio, prometen brindar el mejor servicio.

El rango de precios de este lugar está 39.683 - 157.000, dejando por fuera la carta de licores.