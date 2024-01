¿Quién era la mamá de Carla Giraldo y por qué fue tan importante para su carrera?

.Publicidad.

Carla Giraldo se ha convertido en una figura pública con gran reconocimiento en el país. Durante varios años, fue una mujer muy activa en la pantalla chica, destacando en su rol de actriz. Aunque poco a poco sus apariciones disminuyeron. Eso sí, la vimos al frente de realities como MasterChef Celebrity, del cual salió ganadora. Desde ese momento se dedicó a compartir sobre gastronomía por medio de sus redes sociales. Ahora la mujer vuelve a ser el foco de los medios y no precisamente por su nueva participación en RCN. La triste noticia de la muerte de la mamá de Carla Giraldo, se ha expandido. Pero ¿quién fue Charo Quintero y cómo influyó en la vida de la mujer?

¿Quién era Charo Quintero, la mamá de Carla Giraldo y que la involucró en el mundo de la tv?

Fue el programa Lo sé todo, quien dio la triste noticia de la partida de Charo Quintero, la madre adoptiva de Carla Giraldo. Ella se encargó de la actriz desde que era solo una bebé, tras haber sido entregada por sus padres. La misma Carla contó en Yo, José Gabriel, cómo fue adoptada horas después de haber nacido. Por su parte, Charo Quintero se destacó como maquilladora. Su talento la llevó a formar parte del equipo de la programadora Cenpro. Este era un oficio que la mujer dominaba, por lo que también llegó a maquillar a actores y actrices. Pero esto también llevaría a que Carla se involucrara con el mundo de la televisión.

Se dice que Charo también llegó a ser maquilladora del canal RCN. A dónde ella fuera, la seguía Carla Giraldo, la pequeña, en ese entonces, vivía de cerca el mundo de la televisión. Esto hizo que ella se enamorara de este mundo y entonces tuvo su primer papel en Me llaman lolita. Poco después llegaron más papeles para ella y los colombianos la vieron en Pobre Pablo y Francisco el matemático. La joven tenía talento, aunque no lo hubiese podido explotar desde tan joven de no haber estado con Charo Quintero. Esto no quiere decir que para ella todo hubiese sido sencillo, pues infancia y adolescencia fueron puntos duros para ella. Aún así, salió adelante y logró convertirse en una mujer muy reconocida en el país.

Aunque hoy, es un día triste para ella y para la televisión colombiana. Aún así, el legado de la mamá de Carla Giraldo seguirá vivo gracias a la actriz. Que por cierto, pronto la veremos de regreso a la televisión en el reality La casa de los famosos.

