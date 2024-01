La razón por la que decidieron cambiar al actor que le dio vida al primer hijo de Pedro el escamoso

.Publicidad.

Desde hace algunos meses se confirmó que habría una nueva temporada de Pedro el escamoso. En el Instagram de Miguel Varoni empezaron a circular varios videos de él encarnando este personaje nuevamente. Por supuesto que la noticia emocionó a muchos, aunque también empezaron a haber muchas preguntas. Si bien la producción regresa, hubo algunas dudas respecto a quién sería el nuevo Pedro Junior. Por supuesto que muchos esperaban que fuese el mismo actor que le dio vida en la primera temporada. Sin embargo, ya se ha confirmado que el escogido para el papel fue Carlos Torres. Pero ¿por qué decidieron hacer este cambio?

Por qué Carlos Kaju no volvió como Pedro Junior para la nueva temporada de Pedro el escamoso

Hace muy poco en las redes de varios empezó a circular un video muy curioso. En este, se veía a Carlos Torres junto a Miguel Varoni bailando el tan popular "pirulino". Esto en parte sirvió para confirmar que él sería el nuevo actor que le dará vida a Pedro Junior. Sin embargo, muchos se empezaron a preguntar por qué Carlos Kaju no había sido escogido nuevamente para el papel. Lo cierto es que el mismo actor reveló hace un buen tiempo, las razones por las que él no volvería al papel. Aunque para muchos podría sonar descabellado en aquel entonces. Finalmente el actor tuvo la razón y no fue llamado para el regreso de Pedro el escamoso.

Ahora bien, ¿qué fue lo que manifestó el joven actor en sus redes sociales? Según dijo el mismo Carlos Kaju, "yo no cumplo hoy en día con el perfil físico de un Pedro adulto". Según cuenta el primer Pedrito Junior, sigue viéndose bastante joven a pesar de su edad. Una triste realidad que él ha entendido, pues es algo importante para la segunda temporada de Pedro el escamoso. A pesar de ser consciente de todo esto, él se ha mostrado muy feliz por la elección del canal al darle el papel a Carlos Torres. En la reciente publicación de la novela, donde aparece Miguel Varoni, Kaju felicitó al actor y le deseo un rotundo éxito.

Aún así, también hay aquellos que se han tomado con burla este cambio de actores. Algunos dicen que es evidente la diferencia entre Carlos Torres y Carlos Kaju. Claro que también hay aquellos que aplauden esta elección y esperan con ansias esta nueva temporada de Pedro el escamoso con Miguel Varoni.

