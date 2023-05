Por gente ‘estúpida’ el mejor amigo de Karol G no quiere figurar con ella

.Publicidad.

Daiky Gamboa, es un artista paisa que cuenta con 1,9 millones de seguidores en Instagram, pues no solo tiene una personalidad bastante llamativa sino que se rodea de muchos influencers y cantantes. El joven también es conocido por ser el mejor amigo de la reguetonera Karol G, quien en la actualidad ha alcanzado el éxito mundial.

Al artista paisa le encanta mover bastante sus redes sociales, pues se ha ganado el cariño de sus seguidores. El día de ayer, Daiky Gamboa, hizo una dinámica de preguntas y respuestas para que lo conozcan un poco más. Sin embargo, hubo una pregunta que llamó mucho la atención, le cuestionaron el porque no subía muchas fotos con Karol G si eran mejores amigos.

Como sus seguidores lo saben, el paisa es bastante sincero respecto a su vida personal, por lo que no tuvo pelos en la lengua para dar sus motivos: “A Carolina todo el mundo le pide fotos, todo el tiempo, yo que soy su mejor amigo quiero ser ese espacio libre de eso, y he logrado que nuestra amistad se base en el amor y la alegría, no en fotos”, escribió. Dejando claro que su amistad no está definida por cuántas fotos tienen juntos.

Además, Daiky Gamboa, aprovechó la situación para lanzar una puya a quienes lo relacionan de manera negativa con Karol G: “Otra de las razones es porque yo soy un artista que está construyendo su propia carrera y no quiero que la gente estupida diga que me estoy pegando de su fama para figurar”, dijo. Aclarando que no le interesa que la relacionen con ella si se trata de ganar fama a su costilla pues él tiene sus propias capacidades.

