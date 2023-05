El comunicado para dar explicaciones terminó en una justificación. La cantante no vió la incomodidad del gato pero si reprochó críticas racistas

.Publicidad.

Como la mayoría sabe, Goyo, la cantante chocoana de la agrupación Chocquibtown, se vio envuelta en una polémica de redes sociales, pues en su más reciente presentación sería acusada de ‘maltrato animal’. Tras subir un gato al escenario para el show, muchos internautas notaron que el felino estaba incómodo y trataba de huir.

Ante los hechos, se desataron todo tipo de comentarios hacia la chocoana, pues consideraban que eso era inhumano. Ante la ola de críticas, la cantante no se había pronunciado al respecto, sin embargo, tuvo que hacerlo pues el tema fue tendencia nacional. En su cuenta de Twitter publicó un escrito para dar claridad y contexto, además, de defenderse de los más fuertes insultos.

-Publicidad.-

En su publicación, Goyo, tocó varios temas, el primero fue explicar el porqué utilizó al animal: “El gato está bien, no estuvo expuesto a situaciones a las que no haya estado acostumbrado. Por eso fue elegido y no otro gato”, pues la cantante explicó que el felino estuvo en todos los ensayos y se paseaba con naturalidad por el escenario.

Por otro lado, la artista chocoana explicó que ella conoce al gato y a su dueña y que sabía que él no la estaba pasando mal: “Entiendo todos los argumentos de donde vengan. Pero Mati (el gato) no reflejó con su comportamiento incomodidad”, asegurando que ella tenía una gata que también ha estado presente en sus ensayos y no se muestra incómoda tampoco.

Publicidad.

Sin embargo, lo que más resaltó en el comunicado, fue su molestia por los fuertes comentarios que le han hecho; como pedirle que se ponga grilletes y cadenas, tanto a ella como a su hija. Goyo, expresó que nada les daba derecho a hacer ese tipo de comentarios racistas hacía ellas y que ‘La ignorancia es inmensa acerca del tema racial’. Finalmente, hizo un llamado a no ser ‘racistas libremente’ bajo ninguna circunstancia.

He leído sus mensajes y he atendido su llamado desde mi corazón... ❤️‍🩹 pic.twitter.com/YXQA61lbcv — Goyo 👑🖤✊🏾 (@GOYOCQT) May 19, 2023

|Ver también: 'La incoherencia absoluta' El ataque de Alejandra Giraldo a Goyo por su "maltrato animal"