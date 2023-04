.Publicidad.

Juan Diego Alvira no ha pasado por sus mejores momentos en los últimos meses. Tras su salida del Noticias Caracol, el periodista entró a la Revista Semana, donde se rumoraba una mala relación con su jefa y por lo que no duró mucho allí. Actualmente se encuentra desempleado, sin embargo, su público no lo abandona y ha asistido a varias entrevistas.

Una de las más sonadas fue con la UNIMINUTO, donde confesó que sus inicios en Noticias Caracol no fueron fáciles: “Yo tuve muchos problemas al comienzo”, expresó. Juan Diego Alvira utilizaba sus aprendizajes previos en otros canales y eso no le gustaba a algunas personas de Caracol.

Su estilo no fue bien recibido y las indicaciones que le daban no se ajustaban con él: “Me salí del redil, me daba mucho a eso y me empezaron a llamar la atención, pero yo sabía que tenía que seguir haciéndolo porque era parte de mi esencia y mi formación”, contó. Lo que después le ayudó a obtener mucha fama y cariño del público, ya que muchos de sus reportajes eran únicos y no antes vistos en Noticias Caracol.

Por ahora, Juan Diego Alvira tiene su propia proyección profesional y no indica que volverá a ninguno de los canales en los que trabajó previamente, lo que sí ha manifestado es su deseo por volver a la televisión.