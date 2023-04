.Publicidad.

Martín Mestre tenía 51 años cuando vio por última vez sonreír a su hija Nancy. Fue en medio de la celebración del año nuevo de 1994, horas antes de que el novio de la joven de 18 años, Jaime Saade, la violara y le disparara en la cabeza. Ese mismo día Martín Mestre vio también por ultima vez al asesino de su hija, a quien capturaron en Brasil en 2020, 26 años después del crimen. Lo van a extraditar a Colombia en los próximos días. Esta es la historia de un crimen que tardó 29 años en tener justicia y de cómo un padre, hoy de 80 años, duró casi 30 detrás del criminal. Promesa cumplida.

Lea también: El restaurante cinco estrellas de la Calera donde vendían carne humana

-Publicidad.-

El último día de 1993 la familia Mestre, barranquilleros todos: Martín, su esposa y sus dos hijos, Nancy la menor, celebraron en familia el fin de un año y el comienzo del siguiente. Acabada la cena y tomados los vinos del momento, Nancy, quien tenía planes para irse a estudiar a Estados Unidos en ese 1994, le pidió permiso a sus padres para celebrar junto a su novio, Jaime Saade, diez años mayor, a quien no habían visto en más de dos oportunidades.

Saade recogió a Nancy en la puerta de su casa. Martín acompañó a su hija hasta que se montó en el carro de aquel hombre, que para la fecha tenía 28 años. No sobraron las recomendaciones. Les recordó que el permiso estaba abierto hasta tres de la mañana. Era la una. Martin recuerda el momento en el que miró al novio de su única hija y le dijo “me la cuidas”.

Publicidad.

Martín despertó a las 6 de la mañana. Un cosquilleo en el pecho le anunció que algo no estaba bien. Nancy no dormía en su habitación. El desespero se apoderó de Martín. Prendió el carro y sin saber dónde, empezó a buscarla por la zona de rumba de Barranquilla, donde los jóvenes solían alargar sus fiestas. Ninguno apareció. Martín logró ubicar la casa de la familia Saade y allá llegó pasadas las 7 a.m.

El hombre recuerda muy bien que al llegar a la casa donde Jaime vivía con sus papás. La mamá de Jaime estaba limpiando el piso. Era la sangre de su hija. Era la prueba de que allí la habían herido de muerte. La mujer le dijo a Martín que su hija había sufrido un accidente y que estaba en la Clínica del caribe, de donde nunca más volvió a salir. Nancy entró a la clínica con un disparo en la sien.

Desde ese momento no se volvió a saber algo de Jaime Saade. Con ayuda de sus familiares desapareció. El papá de Jaime, que estaba en la clínica, le dijo a Martín que Nancy se había intentado suicidar. Los investigadores desestimaron esa versión tras el análisis del caso. Nancy murió nueve días después de ingresar a la clínica. Dos años después Jaime Saade fue condenado en ausencia a 27 años de cárcel por la violación y el asesinato de Nancy Mestre.

Desde el día uno del ataque a su hija Martín Mestre usó sus capacidades y recursos para atrapar a Jaime, hasta tomó cursos secretos de inteligencia. Por varios años se infiltró en redes sociales de familiares del asesino. En 2015 logró saber que un hermano de Jaime vivía en Brasil. Jun par de años después supo que podría estar en Bello Horizonte. Cualquier dato que Martín averiguaba se lo hacía saber a los investigadores que con el tiempo cambiaron. Nunca descansó.

Después de tener el indicio sobre el paradero del asesino, la interpol logró localizarlo y seguirle los pasos. Una huella digital que el hombre dejó marcada en un pocillo de una cafetería fue la clave para descifrar que tenían cerca al hombre que buscaban en silencio por 25 años. En 2019 Jaime Saade fue capturado en Bello Horizonte. Cuando la policía le cayó encima se presentó con la identidad falsa con la que llevaba viviendo 25 años: Henrique Dos Santos. La captura se hizo por falsa identidad y falsificación de documentos.

La justicia colombiana pidió la extradición de Saade, pero esta no se dio porque de los cinco magistrados brasileños que tomaban la decisión, uno se declaró impedido y los otros cuatro votos resultaron en empate, lo que, según las leyes brasileñas, favorecían al capturado. Además, se presentó otro traspiés. El delito por el que buscaban a Jaime Saade prescribe a los 20 años en Brasil y ya habían pasado 26.

Teniendo tan cerca la justicia para el asesinato de su hija, Martín Mestre no se quedó quieto. Un abogado que se volvió cercano a la familia Mestre encontró cómo tumbar la votación que se había hecho y cómo tumbar también la prescripción del delito.

La noticia de la extradición de Jaime Saade, quien en Brasil ya había hecho una vida, con esposa y dos hijos, se conoció el pasado 17 de abril, 29 años después de cometido el crimen, por el que un padre, hoy de 80 años, nunca descansó para que quedara en la impunidad.