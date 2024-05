Esta es la mundialmente famosa banda de rock que grabó con J Balvin

.Publicidad.

Después de un receso temporal en la industria musical, J Balvin está listo para volver con mucha más fuerza que antes. Va a ser difícil, porque el reggaetón –con excepción de figuras como Feid o Karol G– ya no es el líder global que sí era antes de que estallara la pandemia. Pero el paisa parece tener preparada toda la artillería pesada.

Por ejemplo, uno de sus primeros puntazos postpandémicos fue “Rollercoaster”, que lanzó en 2022 para uno de los últimos álbumes del mundialmente famoso artista de afrobeat nigeriano Burna Boy. La canción que acumuló varios millones de vistas en Spotify, también la rompió en TikTok.

Aunque no ha alcanzado éxitos de la talla de “Mi gente”, los que se han vuelto más esquivos para la mayoría de artistas latinos consolidados, si ha pegado canciones como “Dientes” o “Colmillo”, producida por Tainy, quien ya había trabajado con J Balvin en la canción “Agua” (banda sonora de Bob Esponja).

Pero el nuevo éxito de J Balvin demuestra que en esta nueva etapa el paisa no sólo está pensando en reggaetón sino en el rock, un género musical con el que –al igual que con el hip hop– el intérprete de “Ginza” ha dicho sentirse muy identificado.

No es la primera canción de rock que hace J Balvin. En 2021, fue seleccionado por la propia agrupación Metallica para participar en un extenso tributo a su disco homónimo, el más famoso de su discografía. En esa compilación el paisa interpreta una de las canciones más queridas por los fanáticos del grupo: “Wherever i may roam”.

¿Cómo es “Eyes closed”, la canción de Imagine Dragons y J Balvin?

Imagine Dragons es una banda que mezcla rock, pop y sonidos electrónicos, originaria de Las Vegas, Nevada, que en este momento no sería descabellado pensar que junto a otras agrupaciones como Måneskin, Twenty One Pilots o Thirty Seconds To Mars, entre las bandas más importantes del rock.

Son famosos por canciones como "Believer", "Demons" o "Radioactive". “Eyes closed”, su último sencillo, también simboliza el fin de un receso temporal para la banda estadounidense, tal como lo anunciaron ellos hace pocas semanas en sus redes sociales. La versión con J Balvin es un remix del sencillo original que presentaron hace semanas.

La canción es principalmente un EDM (Electronic Dance Music), que es la forma en la que suelen categorizarse las canciones que combinan el pop con la electrónica de discoteca. El estribillo es bien pegajoso y la parte de J Balvin es en español, como suele ocurrir con las canciones del reggaetonero. “Me echaron a los leones, ahora soy dueño del circo; lucho con ojos cerrados como Shaka de Virgo”, se le escucha decir en una de las frases.

Aunque desde Latinoamérica cueste dimensionarlo, J Balvin fue el gran responsable de poner el reggaetón a sonar a nivel mundial. En parte por haber explotado en el momento preciso, pero también porque su conexión con la moda y con los íconos pop estadounidenses hizo que en el país lo percibieran como un artista muy cercano.

Habrá que ver que depara esta nueva etapa de J Balvin. Un artista que no sólo hizo su camino, sino que le dio sus primeras grandes oportunidades a artistas como Bad Bunny, Anitta, Rosalía o El Alfa y que ayudó a dar una segunda temporada de éxito a las carreras de Jowell & Randy, The Black Eyed Peas o Skrillex.