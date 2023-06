Martín de Francisco, el más delicioso de los viejos de Colombia

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Soy tan viejo que presencié uno de los concursos más horriblemente encantadores de la Tele. Por allá a mediados de los noventa elegían el viejo más sabroso del mes. Por ahí pasaron Carlos Pinzón, Carlos Muñoz, Julio César Turbay Ayala, Misael Pastrana, la lista era interminable. El tiempo es implacable, no deja títere con cabeza. En un abrir y cerrar de ojos vemos que Martín podría ser el más delicioso de los viejos de Colombia. Su pelo amarillento de contaminación, de pura edad, sigue sacando suspiros entre las abuelitas bien. Después de su abrupto rompimiento con Doña Anciana nuestro viejo predilecto volvió a casarse y hoy goza de una salud envidiable para un señor de 67 años.

VEA TAMBIEN: Martín de Francisco y la mamadera de gallo como fórmula de éxito

-Publicidad.-

Martín es el más culto y más informado de los periodistas deportivos colombianos. El único igual de cool a él es el señor Nicolás Samper, biblia del blues y de los carros viejos. El resto es la selva. Se me pone la piel de gallina pensar que el Cantante del Gol tiene la misma profesión que Martín. Julio Sánchez tiene ojo. Cuando, recién empezó hace tres años la aventura de juntar a Martín y a Hernán Peláez –otro viejo divino- me pareció una pésima idea. Los primeros programas fueron muy malos. No se podían juntar, eran dos fichas de rompecabezas que simple y llanamente no cazaban. Los partidos los fueron puliendo. El metal y los boleros encontraron cabida y hoy son el programa que más ha crecido en audiencia dentro de la radio nacional. El Pulso del Fútbol, con sus errores de dirección, con la pésima elección de haber puesto a un tibio como Juan Felipe Cadavid, le quitó el poco interés que quedaba. Hoy Hernán Peláez, así no lo reconozca públicamente, se frota las manos al ver que, con el parejo menos indicado, pudo remontarle la cuesta a su hijo –Hernán creó el Pulso hace casi un cuarto de siglo- y le demostró a Caracol que no existe edad para jubilar a nadie y que él puede ser más joven que Cadavid a los 41 años.

Hoy Hernán Peláez, así no lo reconozca públicamente, se frota las manos al ver que, con el parejo menos indicado, pudo remontarle la cuesta a su hijo

Publicidad.

La influencia de Martín ya no sólo se restringe a su programa radial con Peláez, sino que ha logrado captar la atención de toda la muchachada radical y petrista que se ríe con secciones como el “Pare ahí” o con personajes como Memo Baquero y Pep Erazo, la sátira que refleja la ignorancia fascistoide de nuestros periodistas deportivos.

Desparchado, acosado por el tema de la semana –uno se va agotando- me saco de la manga este homenaje a un programa que le enseñó al país a reírse, con su descarnado humor negro, de sus malditas desgracias. Un programa que lamentablemente jamás pudieron ver el par de estúpidos de Fuck News. Larga vida al Martín nuestro de todos los días.