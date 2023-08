Los hombres que hicieron sufrir a Luz Mary Tristan hasta su muerte

.Publicidad.

El país no salía de su asombro cuando en la madrugada del domingo 6 de agosto apareció asesinada en su casa en la urbanización Mameyal Vía Cristo Rey en Cali la campeona mundial de patinaje Luz Mary Tristán. Según investigaciones de la policía Andrés Gustavo Ricci García, su actual pareja sentimental, sería el principal sospechoso del asesinato. El propio presidente Gustavo Petro afirmó que se trataba de un femenicidio. En las horas de la mañana de este domingo el hombre fue capturado. No era la primera vez que Luz Mery tenía problemas con sus parejas.

¿Quién su fue primer esposo?

Hace veinte años, el 6 de febrero del 2003, su esposo, el caballista Joaquín Mario Valencia Trujillo, quien en un par de años había pasado de ser un humilde hombre que se ganaba la vida lavando autos en uno de los barrios más prestigiosos de Cali, fue detenido y extraditado por ser la cabeza de un cartel que se encargaba de lavar millones de dólares y además por llevar droga a los Estados Unidos. El hombre fue capturado saliendo del búnker de la Fiscalía en donde había ido para hacer una diligencia rutinaria. El hombre resultó siendo uno de los más cercanos de los hermanos Rodríguez Orejuela y gracias a su bajo perfil pudo seguir llevando a cabo su operación narco gracias a su bajo perfil. Se había casado con Luz Mery Tristán en el año 2000.

El caballista momentos antes de ser extraditado a la Florida

En ese momento las autoridades colombianas allanaron seis propiedades una mansión, una finca, una oficina y tres empresas, que podían costar mas de 8 millones de dólares. Un año después “el caballista”, alias con el que sería conocido, sería extraditado a los Estados Unidos a donde fue condenado a cuarenta años de cárcel. Lo ubicaron en una celda de la prisión federal de Hazelton en la Florida. Estuvo unos días en huelga de hambre en el 2013 ya que afirmaba que su condena era completamente injusta y desproporcionada. Se reafirmaba en que era inocente.

Una vez El caballista es extraditado a los Estados Unidos Luz Mery Tristán decide cortar con él la relación, divorciarse, ya que no estaba dispuesta a esperarlo cuarenta años, así lo afirmó Valencia Castillo en una entrevista al diario El Tiempo del año 2013: “Ella fue mi esposa, pero cuando la condena ella no estaba dispuesta a esperar 40 años y decidió hacer una vida diferente y está en toda libertad de hacerlo. Por supuesto que aún me comunico con ella y oro mucho por ella, porque mis hijos necesitan que su mamá esté ahí”.

Luz Mery Tristán era conocida en Cali por vivir en una casa que ocupaba casi una manzana. Su gimnasio, el LMT -por sus iniciales- era uno de los más concurridos de esa ciudad.

Su actual novio, Andrés Gustavo Ricci, es el representante legal de la empresa Comercializadora de Llantas Unidas. Planeaban casarse en octubre