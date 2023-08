Los recomendados de Verónica Alcocer que sobreviven en el gobierno después de 1 año

.Publicidad.

Aunque el Presidente no le dio a la Primera dama el juego en el gobierno que ella hubiera querido, le concedió en el arranque hace un año, algunos puestos claves con personas cercanas a ellas, casi todos sin ninguna trayectoria en el sector público. Al menos en tres de éstos, claves para ella, sus recomendados no aguantaron el primer año de gobierno. En la sorpresiva salida de Patricia Ariza en el Ministerio de cultura, tuvo que ver mucho Verónica Alcocer quien siempre apoyó a Jorge Zorro, encargado desde el principio en el montaje del sistema de orquestas juveniles, que por lo demás era un viejo programa vigente en Colombia. El golpe de gracia se lo dio a la reconocida líder cultural cuando no la incluyó en su viaje a Caracas a entrevistarse con la primera dama venezolana. precisamente para abordar el tema y en su defecto viajó con Zorro.

El abrupto retiro de la Ministra llegó acompañado del encargo de Jorge Zorro como Ministro de cultura sin embargo el Presidente nunca lo ratificó y esta semana nombró en propiedad al reconocido editor Juan David Correa quien había renunciado a la dirección editorial Planeta con un fuerte pronunciamiento público al tiempo que responsabilizaba al Zorro del programa de pedagogía musical en los colegios públicos de toda Colombia desde uno de los dos viceministerios.

Su mano derecha en sus labores como Primera dama era su primo Mario Fernández quien se había tomado atribuciones que le generaron un reclamo presidencial que lo puso de regreso en Sincelejo a donde ahora aspira a la gobernación de Sucre con el aval de En Marcha, el partido de Juan Fernando Cristo, de quien fue colega como senador liberal en el Congreso.

Con la renuncia de Concepeción Baracaldo de la dirección del ICBF a comienzos del año en medio de la crisis de desnutrición de los niños de La Guajira,

el Presidente tomó las riendas del instituto con el nombramiento de Astrid Cáceres, una funcionaria que trabajó con él en temas sociales en la Alcaldía de Bogotá, ajena completamente a la primera dama.

Aunque sigue siendo, la presidente de la Junta Directiva del instituto, como ocurre desde su creación cuando Cecilia de la Fuente de Lleras asumió ese rol, conserva su cuota a través del médico sucreño Alvaro González Hollman. Fue posesionado por Baracaldo poco antes de su renuncia y desde ahí, con el respaldo de Alcocer, maneja mucho poder en las direcciones regionales, habiendo sido encargado de algunas de éstas como ocurrió con la de La Guajira y últimamente con la de Bolívar; se trasladó a Cartagena, ciudad donde ha trabajado en el pasado en el sector salud y de su paso por esta dirección se recuerda la cascada de contratos que firmó en breve tiempo.

La mano de Verónica Alcocer sigue activa en influyentes cargos

Aunque su amiga, la española Eva Ferrer, nacionalizada colombiana de manera express para que pudiera posesionarse, se mantiene en una Consejeria presidencial, con representación pero sin poder en nombramientos ni contratos. No asi la presidencia del Banco Agrario a donde llegó su amigo sincelejano Hernando Chica Zuccardi,

y a quien la nueva ministra de agricultura sabe que no puede tocar.

Igual ocurre con Procolombia donde fue nombrada Carmen Caballero, por recomendación suya, siendo éste un puesto crucial para la estrategia de turismo y el Plan sectorial de turismo “Turismo en Armonía con la Vida”. que será lanzado en el Parque Nacional de los nevados la semana que comienza.

A la gerencia de Artesanías de Colombia, llegó otra amiga, Adriana Mejia Aguado, con quien además la une el que hubiera sido la abogado que realizó el trámite de adopción de su hijo Nicolás con el que además pudo tener el apellido Petro.

Su amiga del alma, como ella misma la califica, Carolina Plata Navas, esposa del empresario Danilo Romero, los anfitriones de los almuerzos de celebración de los triunfos electorales de Gustavo Petro, no se quedó por fuera. Firmó un contrato por $ 482 millones para manejar el protocolo de las casas presidenciales, un rol que les permite estar en permanente contacto.

Su compañera de colegio en Nuestra Señora de las Mercedes en Sincelejo, Ligia Margarita Quessep es la actual embajadora de Colombia en Roma, una presencia clave en la audiencia de Verónica Alcocer con el Papa Francisco que tuvo especial significado para ella. Con el paso del tiempo el rol de la Primera Dama se ha desdibujado y pareciera haber perdido el interés por tener cercanos suyos en puestos de gobierno y fue de notorio conocimiento su ausencia en la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso el pasado 20 de julio.