Los cinco parques temáticos de Colombia que no puede perderse. Cuanto valen

El turismo en el país no sólo abarca los paraísos naturales, sino que también la cultura, la gastronomía y hasta los parques de diversiones en Colombia son atractivos tanto para locales como para extranjeros que quieren conocer Colombia.

Aquí le enseñamos algunos de esos parques que para los colombianos son los imperdibles y que por su popularidad en temporada de vacaciones no les cabe ni un alma.

Parque del Café

El Parque del Café es un parque temático colombiano situado en el corregimiento de Pueblo Tapao, del municipio de Montenegro en Quindío, Colombia. Dispone de dos teleféricos, shows, jardín del café mundial, tres montañas rusas, puestos de alimentos basados en café, arquitectura folclórica colombiana, y otras más, totalizando 40 atracciones que se dividen en: mecánicas, acuáticas y temáticas.

Los pasaportes para entrar a este parque dependen de la altura de la persona y su edad.

Pasaporte múltiple; 72 mil, Junior; 52 mil, senior; 52 mil. Y el parqueadero tiene un costo de 5 mil pesos.

Jaime Duque

El Parque Jaime Duque es un parque temático dedicado a la recreación familiar. Está ubicado en el municipio de Tocancipá, en el departamento de Cundinamarca.

Este cuenta con una zona de conservación de la biodiversidad, alberga alrededor de 700 animales y 100 especies silvestres. También tiene atracciones dinámicas y mecánicas. Además del famoso recorrido por las maravillas del mundo como la réplica del Taj Mahal.

Cuenta con tres tipos de tiquetes; brazalete legado con un precio de 58 mil pesos, naturaleza y culturas que cuesta 35 mil y por último, ecoparque sábana con un valor de 15 mil pesos.

Salitre Mágico

El Parque de diversiones de Salitre Mágico o simplemente Salitre Mágico es un parque de atracciones ubicado al lado del Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá, Colombia. Cuenta con alrededor de 30 atracciones mecánicas, entre ellas ‘Drakko’ una de las montañas rusas más rápidas y extremas de toda Latinoamérica.

Cuenta con tres pasaportes; Nitro plus con un valor de 90 mil pesos, Nitro con un precio de 65 mil pesos y kids, que es especial para los más pequeños de la familia con un costo de 50 mil.

Mundo Aventura

Mundo Aventura es un parque de diversiones, el cual cuenta con atracciones extremas, familiares e infantiles. Se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Kennedy, junto al Centro Comercial Plaza de las Américas y el estadio Metropolitano de Techo.

Para visitar este parque de debe adquirir alguno de los tres pasaportes que ofrecen a sus clientes. Gold; 63 mil, Silver; 50 mil y kids; 45 mil. Algunas de las atracciones más extremas de este parque no se incluyen en ninguno de los pasaportes y debe pagarse como un adicional.

Piscilago

Es un parque acuático y de conservación ubicado en el kilómetro 105 vía Bogotá – Girardot, a cinco minutos de Melgar. Cuenta toboganes extremos, piscinas increíbles y, entre otras atracciones, una zona de conservación de fauna y flora. Piscilago se encuentra entre los 20 parques más visitados del mundo y entre los 10 de Latinoamérica.

El precio para ir a este parque acuático varía entre si se es afiliado a Colsubsidio o no, y su tipo de afiliación. Tipo A; 60 mil pesos, Tipo B; 61 mil, Tipo C; 82 mil, Invitado; 83 mil, Convenio; 90 mil y No afiliado 99 mil pesos.