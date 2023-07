Quien es Maria Auxiliadora la virgen de los sicario que ayudaba a Pablo Escobar

El narcotraficante más famoso del país se cuidaba muy bien las espaldas pero no con sus sicarios si no con la virgen que le ayudaba en sus ‘torcidos’

Pablo Escobar, es el nombre que hace temblar a muchos con solo escucharlo, otros lo admiran y muchos lo odian. Por su naturaleza delictiva, el que fue el narco más famoso del país siempre vivía protegido con sus sicarios de confianza que se encargaban de su seguridad y la de su familia. Pero debido a la crianza religiosa que tuvo, el paisa también encomendaba y a su ‘negocio’ a una virgen, a quien años después muchos conocerían como la virgen de Pablo Escobar o popularmente la virgen de los sicarios.

Cómo surgió la fama de la virgen

La popularidad de la virgen, inició en la parroquia de Sabaneta, muy cerca de Medellín, dirigida por el padre que atestiguó sus milagros. Su nombre era Ramón Arcila y afirmaba que en un accidente automovilístico pensó en la virgen y ella lo tomó y lo puso suavemente en el piso tal como cae una pluma. Su historia se empezó a popularizar y rápidamente el sacerdote delegó los martes como el día de Maria Auxiliadora, la virgen que hacía milagros, según lo dicho en el libro 'La parábola de Pablo' del político y escritor Alonso Salazar.

Maria Auxiliadora se convirtió en la virgen de Pablo Escobar y de los sicarios

Los favores de esta virgen se popularizaron tanto que incluso Pablo Escobar y algunos de sus secuaces empezaron a asistir cada martes a las misas y no precisamente a pedir perdón, si no a pedir suerte en sus ‘torcidos’. Según la propia religión católica Maria Auxiliadora evitaba los peligros: “La Virgen es auxiliadora para conseguir la salvación. Auxiliadora para evitar los peligros, Auxiliadora en la hora de la muerte.” (S. Juan Damasceno, 749). Razón por la que muchos ‘bandidos’ confundieron su labor con los creyentes.

Pablo Escobar, se dirigía a la virgen y le pedía que sus cargamentos de cocaína llegaran a salvo y que sus ‘matones’ tuvieran valor y no fallaran un tiro. Asistía junto a su esposa y sus hijos sin pena ni gloría. También llevaba a sus trabajadores y rápidamente se empezó a convertir en ‘la virgen de los sicarios’. Según Salazar, en Valle de Aburrá 67 parroquias dedicaban su culto a María Auxiliadora y solo 32 a Jesucristo. Además, los narcotraficantes se convirtieron en los evangelizadores de la Medellín de los 80.

Que paso con la virgen después de la muerte de Pablo Escobar

La revista Semana hizo una entrevista a uno de los sicarios que asistían al lugar, un año después de la muerte del narcotraficante más famoso del país. En el año 1994, un hombre que se dedicaba a delinquir contó que le pedía a la virgen:

“A la virgencita yo le vengo a dar gracias. Gracias por todo, parcero. Pero sobre todo le vengo a suplicar pa'que me dé la muerte del justo. Que no sufra como él Wilmer, que lo único que hacía era pedirle que le afinara la puntería pa' tumbar muñecos y cuando le llegó la hora le tocó sufrir. Y vengo también a encomendarle a la cucha. Que me la tenga con vida y me le dé salud"

Pero eso no es lo más interesante, ese sicario, de nombre Feinner David Loaiza, afirmó que Pablo asistía seguido, junto a Popeye, ‘Pinina’ y Roberto. Muchos fueron testigos de ello, incluso, también asistían alcaldes, gobernadores y la gente que se decía escéptica antes los milagros. La virgen no perdió su fama, al contrario, se volvió aún más popular.

Una irónica historia de la tergiversada y retorcida devoción de algunos hombres que utilizaban la divinidad para intentar quitar el olor a muerto de sus espaldas.

