La muestra de humildad de Kaleth Morales que jamás tendrá la estrellita Silvestre Dangond

El 24 de agosto de 2005 una noticia puso de luto a todos los fanáticos del vallenato. Kaleth Morales, una de las promesas del género, había perdido la vida en un hospital de Cartagena después de haber sufrido un aparatoso accidente de tránsito mientras se dirigía a Valledupar. El artista sólo tenía 21 años y se inclinaba a ser el sucesor de las leyendas del vallenato.

Su carrera inició a muy temprana edad, acompañado de su padre, Miguel Morales, integrante de Los Diablitos. Junto a él, Kaleth Morales grabó algunas canciones durante su adolescencia y empezó a mostrar su talento. Sin embargo, la composición era su fuerte y rápidamente empezó a abrirse paso con artistas como Silvestre Dangond y Luifer Cuello, obteniendo reconocimiento.

Hoy recordamos al Rey de la Nueva Ola, Kaleth Morales en sus 17 años de su fallecimiento. pic.twitter.com/AgVMAfeF7A — Transmecarradio (@transmecarradio) August 24, 2022

Ahora bien, su carrera estalló cuando decidió no sólo componer, sino también cantar, y con éxitos como ‘Todo de cabeza’ o ‘Vivo en el limbo’, Kaleth Morales se volvió la promesa de la nueva ola del vallenato. Empezó a tener fanáticos en toda la costa caribe, y sus canciones empezaron a sonar en el centro de la ciudad teniendo una gran acogida. Por su talento era querido, pero por su personalidad era amado, y todo eso lo deja ver videos que recuerdan sus actitudes con los fans.

Que energía y buena vibra tenia Kaleth Morales “El Rey” 🙌🏻✨ pic.twitter.com/i88d2XIWmW — Origen Valledupar (@OrigenValledupa) August 22, 2022

A Kaleth Morales no le molestaba estar con la gente, tener contacto con ellos y ‘untarse de pueblo’. A cada lugar al que iba se reunía con sus fans y compartía con ellos como nadie. Era un verdadero ejemplo de un artista humilde y sin prepotencias, muy diferente a algunos artistas de su misma generación, creídos y arrogantes.

No se sabe qué habría sido de la carrera de Kaleth Morales si no hubiese tenido ese accidente el 23 de agosto de 2005. pero lo cierto es que, aun no estando en este mundo, sus canciones siguen sonando demostrando que siempre será ‘el rey’ del vallenato.

Estamos todos de acuerdo en que si Kaleth Morales aún viviera sería más grande que Silvestre Dangond ? — 👅 (@PrincsssDiaries) April 29, 2022