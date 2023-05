La cachetada que le pegó Einer Rubio al bocón de Rigoberto Uran

.Publicidad.

La lluvia le quitó lo más interesante a la etapa reina de un aburrido Giro de Italia en donde, después del abandono de favoritos como Remco Evenepoel, o Tao, la segunda vuelta por etapas está deslucida en esta versión 2023. Para Colombia venía siendo un Giro triste con las continuas decepciones de Fernando Gaviria quien no ha estado a la altura de lo esperado por él y su equipo, el Movistar. Ni una sola etapa ganada. Las caídas han sido una constante y los colombianos veíamos con un poquito de tristeza una sequía en una de las carreras que más gloria nos ha dado. Colombia ha ganado dos veces la carrera, en el 2014 con Nairo en el 2021 con Egan Bernal.

Sin embargo nos sacudimos y en una etapa absolutamente inteligente, llevada con la cabeza mas que con las piernas, se involucró en una fuga. Al final terminaron tres corredores, el francés Pinot, el ecuatoriano Cepeda y el boyacense Rubio. Soportó siete ataques de Pinot y dos de Cepeda. Nunca gastó de más. Cuando faltaban 400 metros pegó el arranconazo ganador.

Con esto Rubio le cierra la boca a Urán cuando dijo en febrero de este año “Cuál es la realidad... que no tenemos ningún ciclista bueno en Colombia, no hay nada. Lo último que estaba se llama Sergio Higuita, Daniel Martínez, Buitrago. No hay nada, no hay un ‘hp’ ciclista bueno, no sé que es lo que pasa. En Europa el ciclismo está muy fuerte, acá se sigue trabajando, pero falta esa calidad”. A los 25 años Einer está pasando por el mejor momento de su carrera