La obsesión de Caracol de convertir novelas icónicas en fracasos monumentales

Para nadie es un secreto que Caracol no pasa por su mejor momento, referente a sus últimas novelas. Varias de sus más recientes estrenos, no han logrado tener un rating significativo para el canal, por lo que no duran mucho tiempo al aire y terminan siendo un fracaso. Algunas de estas novelas que se han ido al estanco son 'Los medallistas', 'Los Briceño', incluso 'Ventino', que se ha llegado a decir, que sería cancelado por sus bajos números. Lo absurdo de esto es que, esto no solo ocurre con estrenos sino también con sus reencauches.

Y es que, desde hace un tiempo que, el canal le ha apostado a la nostalgia con el fin de atraer más audiencia. Sin embargo, parece que Caracol no ha logrado entender que esta no es la mejor opción para conquistar a sus televidentes. Pese a esto, ellos insisten en hacerlo, lo han hecho con 'Vecinos', la popular novela de Robinson Díaz y Sara Corrales, que en su repetición, no tuvo el mismo impacto. Por otro lado, esto mismo sucedió con 'Las hermanitas Calle', que tuvo el mismo desenlace que la anterior producción.

🇨🇴 #RatingOficial - 18 de Mayo de 2023 pic.twitter.com/CdpbI6o7ES — Kantar IBOPE Media (@K_IBOPEMediaAL) May 19, 2023

Pese a estos malos resultados, Caracol ha seguido insistiendo con esto. Tras saber que RBD tendría su concierto en Medellín, el canal anunció trajo de regreso la novela, pero además estar en un mal horario, la gente se quejó de los recortes; así mismo, el rating fue en picada y nunca tuvo buenos números. Finalmente, decidieron traer de vuelta 'La gloria de Lucho', con Enrique Carriazo y Verónica Orozco. Pese a que fue un éxito durante su primera vez al aire, por ahora, ha sido un total fracaso y seguramente no mejore.

