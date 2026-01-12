- Entre los 18 candidatos que recogieron firmas uno batió récord. ¿Cómo les fue a los otros? Ranking

Con más de 5 millones Abelardo de la Espriella fue el campeón y los exgobernadores del Magdalena y Antioquia lo siguieron y Oviedo apenas alcanzó el millón

La Registraduría en cabeza de Hernán Penagos tiene la titánica tarea de revisar cerca de 28 millones de firmas de ciudadanos que apoyaron con su rúbrica y cédula candidatos de su preferencia. Tiene plazo hasta el 21 de Enero y la carrera contra el tiempo avanza: ya fueron avalados seis candidatos: Mauricio Cárdenas, Santiago Botero, David Luna, Mauricio Lizcano y Vicky Dávila. El mínimo que se requieren son 635 mil aprobadas por la Registraduría.

Lea también: Cinco mujeres y diez hombres encabezan las listas al Senado para las elecciones del 8 de marzo de 2026 ¿Quiénes son?

Nunca en el pasado se habían presentado 18 candidatos con un número tan abultado de firmas que es la alternativa que existe para participar como candidato en una campaña presidencial sin el aval de un partido político como lo tienen Sergio Fajardo (Dignidad & compromiso), Paloma Valencia (Centro Democrático) Iván Cepeda (Pacto Histórico), Pinzón (Oxígeno Verde).

El récord en número de firmas lo impuso Abelardo De la Espriella quien entregó 5.049.855 firmas seguido por los exgobernadores del Magdalena, Carlos Caicedo (2.430.075), de Antioquia, Aníbal Gaviria; (2.316.120) y de Sucre, Olimpo Espinosa (1.804.050).

A pesar de haber logrado una abultada cantidad de firmas, Espinosa declinó su aspiración presidencial y va a participar en las elecciones legislativas de marzo para aspirar al Senado al tiempo que dará la pelea dentro del Partido Liberal por lograr construir una dirección alternativa a la de Cesar Gaviria, de quien ha tomado distancia. Olimpo Espinosa fue secretario general del Partido Liberal y fue uno de sus alfiles pero es crítico de su manejo y muy seguramente no tendrá dificultad con la curul que ahora tiene su hermana Karen Espinosa, quien dio un paso al costado para abrirle el camino a su hermano.

El exconcejal de Bogotá, Juan Daniel Oviedo quien renunció a su silla, para aspirar a la presidencia fue uno de los que menos firmas consiguió, igual que Mauricio Cárdenas, ambas figuras reconocidas pero sin estructuras políticas ni gran presupuesto.

Este es el ranking tomado de una gráfica elaborada por el portal La Silla vacía.

Diagrama elaborado por el portal La Silla Vacía.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.