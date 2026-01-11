- Venezuela: el hambre no tiene ideología

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Venezuela es un cementerio de promesas de desarrollo que flotan quedas sobre el crudo y la sangre de inocentes.



Detrás de la retórica de la soberanía, del patrioterismo propagandístico -que no llegó a ser nunca un patriotismo genuino y empático-, nos quedan unas cifras alarmantes que desnudan un país manejado por psicópatas y sociópatas:



Entre 2013 y 2023, mientras los discursos oficiales hablaban de ese Bolívar magnánimo que compartía su mesa con oficiales enemigos capturados, que prohibía el saqueo y las ejecuciones sumarias de los prisioneros rendidos, que indultaba a los vencidos en sus capitulaciones, que rechazaba su salario porque “había que dárselo a las viudas y huérfanos de la guerra”, 10,085 venezolanos eran ejecutados extrajudicialmente por oponerse al régimen, por los cuerpos de seguridad estatales, según los organismos de derechos humanos Provea y Foro Penal; contaron estas organizaciones 15,827 arrestos políticos en la última década y 1,652 testimonios de tortura que organizaciones como el Instituto CASLA y la Misión de la ONU han elevado ante la justicia internacional. Diosdado, Vladimir, Nicolás, Tarek, Delsy y Maduro, SON LA VERGÜENZA DE BOLÍVAR.



Hablemos de asfixia, de descargas eléctricas, de abusos sexuales: los represores lograron la degradación absoluta del ser humano, venezolano y latinoamericano en el Helicoide. Bolívar no hubiera permitido tal atentado contra su propio pueblo jamás.



Ante este cuadro, el anuncio de liberar 86 presos políticos -el 10 % para un total actual de 806- no es un gesto de clemencia, es la inane movida de una ficha en el tablero de los estrados judiciales por un sátrapa para tratar de reducir la condena que esperemos el odio del juez nonagenario por Trump, no se convierta en el indulto del dictador.



La geopolítica del "remate": ¿A quién beneficia entregarle el subsuelo a las potencias del bloque euroasiático?



La relación con China, Irán y Rusia ha sido, más que una alianza, una hipoteca leonina en contra de Venezuela.





El caballo de fuego chino ardió este 3 de enero mientras galopaba en barriles de crudo sobre Caracas: Bajo el eufemismo de "préstamos por petróleo", Beijing le inyectó USD 60.000 millones a Venezuela que hasta ese día le devolvía en especie, enviando hasta 600.000 barriles diarios que no generaban un solo bolívar de flujo para PDVSA y que en manos del régimen, mucho menos llegaban a la mesa de los venezolanos.



Venezuela ha regalado el futuro para pagar por las promesas del pasado: el crudo incluso se entregó a China con descuentos que generan más tristeza que asombro, de USD15 a USD 20 por barril. ¿A cuenta de qué? De la "ancheta tecnológica" “made in China”: Unos electrodomésticos marca Haier que se destruyen antes de terminar de pagarlos; y unos autobuses Yutong que hoy suman montañas de chatarra a cementerios automotores venezolanos por falta de repuestos básicos. Es el espejismo del bienestar: una lavadora subsidiada a cambio de una red eléctrica colapsada, mientras los jefes del régimen, reciben a manos llenas el botín de la corrupción y de la coca de las FARC y el ELN como lo dejó demostrado el Pollo Carvajal. Red que implica al Chapo Guzmán como financiador de los laboratorios de coca en Colombia según lo declaró “el Mayo” Zambada. Pregunta para los aulicos de Maduro: ¿Cuánto de los 62,3 billones de dólares anuales del negocio de la coca, le dejan las mafias a sus raspachines, milicianos y matones? ¡Nada!, nada comparable a lo que ellos ganan porque no hay ideología en ello. La ideología es el vehículo para mantener incautos a bajos sueldos a su servicio, incluyendo ejércitos. Ojo con los extremos en las elecciones, Colombia: Ambos están alineados con los intereses de las guerrillas de izquierda y derecha en el negocio.



¿LE QUITARON LOS CARGOS DE NARCOTRÁFICO A MADURO?



Para darse cuenta de que EE.UU. no ha removido los cargos por narcotráfico contra Maduro, aunque reconozca que el Cartel de los Soles no obedece al sátrapa, pueden revisar las publicaciones más recientes de Daniel Coronell:

https://youtu.be/3bFv2PNoRkI?si=7K5oBIS9Yvr12qQ2



También el documento fuente del Southern District de Nueva York donde constan los demás delitos por los que se le acusa: https://www.justice.gov/opa/media/1422326/dl



Se presenta esto para advertir sobre las publicaciones de otros medios que desinforman al sugerir que Maduro ya no será juzgado por Narcotráfico. Sus bienes y más de 500 millones de dólares han sido incautados en Suiza y actualmente pesan sobre él 10.085 víctimas fatales, 15.827 arrestos políticos en la última década y 1.652 testimonios de tortura según organizaciones de derechos humanos no venezolanas.



Veedores: La última línea de defensa.



Mientras el poder intenta descalificar las denuncias, los nombres de quienes documentan la debacle y resisten al embate.



La Misión de la ONU, con la probidad de Marta Valiñas y Francisco Cox, o la veteranía de Óscar Murillo en Provea y Alfredo Romero en Foro Penal, no persiguen intereses privados. Son los notarios de un ecocidio y una crisis humanitaria que ha dejado al venezolano de a pie sin luz, sin transporte, sin dinero, sin comida y sin justicia.



El retorno del sentido común.



Permitir que la producción petrolera retome los estándares de eficiencia del resto de mundo, específicamente con la participación de Estados Unidos, no es una claudicación ideológica; es un negocio muy favorable para los venezolanos tras haber sido secuestrados en su democracia, en sus libertades, en sus derechos y en sus medios de producción por un régimen que entrega todo a los chinos, iraníes y rusos a cambio de una seguridad que no llegó nunca.



A LOS TOTALITARISTAS Y FANÁTICOS DE MADURO



Con la nueva crisis venezolana han salido del clóset incontables totalitaristas. A ellos les digo: No quiero vivir en un totalitarismo de izquierda. Tampoco de derecha. Tampoco uno religioso islámico ni cristiano. Quiero un lugar donde se pueda pensar y hablar libremente. Pero qué difícil resulta incluso encontrar respeto en las redes por los que claman por dictaduras de izquierda. Tenemos una milicianización de los pobres en Venezuela y Colombia, especialmente allá donde nunca llegó la modernidad del Estado. Donde los canales de ascenso social de una pobreza exponencial, se han limitado a la política y el narcotráfico. Estamos ante el surgimiento de un nuevo ‘ethos social’ que es la milicia en defensa de la propaganda ideológica de las guerrillas del narcotráfico. Y lo que es peor: mientras haya extremos de derecha e izquierda en el poder, parece que crecerá.



Castro, Somoza, Noriega, Maduro, son las mismas heces del diablo. Videla y Pinochet no fueron mejores.



El costo en vidas de mantener el ‘statu quo’ con socios que ignoran los derechos humanos resulta insostenible, señores incautos, mamertos y absolutistas. Seguir explotando el crudo para alimentar una maquinaria que tortura y desaparece, a cambio de energía eléctrica intermitente y baratijas tecnológicas, es un negocio suicida.



El petróleo debe volver a fluir para reconstruir la nación, no para pagar la reluctante fiesta tricolor de su entierro. Porque, al final del día, ninguna "ancheta" extranjera puede compensar el vacío en la mesa de los venezolanos.



COLOFÓN



Resulta curioso, y a la vez un poco triste, que el ejercicio de la independencia crítica sea interpretado por algunos como una postura partidista. Hay quienes, movidos por el apasionamiento, confunden la honestidad intelectual con la militancia. A quienes me escriben desde el agravio, solo puedo invitarlos a una lectura más pausada; el pensamiento libre no busca complacer bandos, sino honrar la verdad.

