Mientras unos celebran, otros temen la puesta en marcha del nuevo salario mínimo

La reglamentación del Salario Mínimo Vital Familiar reabre el debate entre empleo e inflación, con posturas encontradas sobre su impacto social y económico

Por: omar orlando tovar troches |

diciembre 31, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

El anuncio de la entrada en vigor del decreto presidencial que reglamenta la figura del Salario Mínimo Vital Familiar, prevista en la Constitución Política de Colombia, ha generado un amplio debate público. Diversos gremios económicos, voceros políticos y analistas han expresado reparos frente a los posibles efectos de la medida sobre el empleo, la inflación y la sostenibilidad de las empresas.

El Salario Mínimo Vital Familiar ha sido mencionado en el ordenamiento constitucional colombiano desde hace décadas, sin que hasta ahora se hubiera desarrollado plenamente mediante reglamentación. Su implementación ha reactivado la discusión sobre el papel del salario mínimo como herramienta de política social y económica, así como sobre sus impactos en el mercado laboral y en la economía en general.

Entre las críticas más recurrentes se encuentra la preocupación por eventuales presiones inflacionarias y por el efecto que un aumento estructural de los ingresos laborales podría tener sobre los niveles de empleo, especialmente en pequeñas y medianas empresas. Estos argumentos han sido planteados por sectores empresariales y económicos que insisten en la necesidad de preservar la estabilidad macroeconómica y la competitividad.

Desde otros ámbitos académicos y técnicos, se han presentado análisis alternativos que cuestionan la relación directa y automática entre incrementos salariales, inflación y destrucción de empleo. Economistas de reconocimiento internacional han señalado que los fenómenos inflacionarios recientes responden a múltiples factores, como disrupciones en las cadenas de suministro, variaciones en los precios de la energía y los alimentos, y dinámicas propias de los mercados globales.

Algunos estudios económicos sostienen que, en determinados contextos, el fortalecimiento del ingreso de los hogares puede estimular la demanda interna y contribuir al dinamismo productivo, particularmente en sectores orientados al consumo local. En este sentido, el aumento del poder adquisitivo se analiza como una variable que puede incidir tanto en el bienestar social como en la actividad económica.

El debate también ha puesto en el centro la situación de las pequeñas y medianas empresas. Mientras algunos sectores advierten sobre los costos adicionales que podrían enfrentar, otros plantean la necesidad de acompañar la implementación del salario mínimo con mecanismos de apoyo, como subsidios a la nómina, acceso a crédito y asistencia técnica, con el fin de facilitar la adaptación de este segmento productivo.

En el plano macroeconómico, Colombia ha atravesado un contexto internacional marcado por la incertidumbre en los mercados energéticos, comerciales y financieros. En este escenario, distintos informes y análisis han señalado comportamientos relevantes en indicadores como el empleo, el consumo interno y la actividad productiva, que forman parte del debate sobre la coyuntura económica actual.

La discusión en torno al Salario Mínimo Vital Familiar refleja un debate más amplio sobre la distribución del ingreso, el crecimiento económico y el papel del Estado en la protección de las condiciones de vida de la población, temas que continúan ocupando un lugar central en la agenda pública colombiana.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.